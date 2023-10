Angelina Jolie, Mayim Bialik et Gisele Bündchen expliquent pourquoi ils scolarisent leurs enfants à la maison : ce n’est « pas élitiste »

Gisele Bündchen s’ouvre sur l’école à la maison.

Lors d’une récente apparition dans un panel avec Gaia Herbs célébrant leur récent partenariat, Bündchen a expliqué pourquoi elle et son ex-mari Tom Brady ont décidé de scolariser leurs enfants à la maison, citant le déménagement du couple d’alors en Floride au milieu de la pandémie de COVID-19.

Voici un aperçu de ce que Bündchen et quelques autres célébrités ont dit sur les raisons pour lesquelles l’école à la maison était une bonne solution pour leur famille.

Gisele Bundchen

Bündchen s’est récemment prononcée lors d’une comparution devant un panel au sujet de sa décision de scolariser à la maison ses deux enfants avec Brady. Ils ont initialement décidé de faire l’école à la maison après avoir déménagé en Floride au milieu de la pandémie de COVID-19, s’attendant à n’y rester qu’un an pendant que Brady jouait pour les Buccaneers de Tampa Bay pendant la saison 2021-22.

Bündchen était nerveuse à l’idée que la nouvelle école représente « trop de changements » pour ses enfants, Vivian, 10 ans, et Benjamin, 13 ans, affirmant qu’ils avaient finalement décidé de faire l’école à la maison parce qu’ils pensaient que « ce serait mieux ».

Lorsque Brady a décidé de ne pas prendre sa retraite, ils ont fini par rester à Tampa plus longtemps que prévu, et davantage d’enseignement à domicile était la solution la plus logique pour leur famille. L’un des avantages qu’elle a remarqués de cette expérience est que son fils et sa fille sont devenus très proches, affirmant « qu’ils étaient ensemble tout le temps, donc leur relation s’est simplement épanouie ».

« C’était fou », se souvient-elle. « J’étais dans une nouvelle ville, je ne connaissais personne et tout était nouveau. L’école à la maison était idéale pour ça et heureusement, nous avons pu trouver un excellent professeur, un excellent tuteur qui leur a enseigné à tous les deux. »

Angelina Jolie

En raison de son style de vie chargé, Angelina Jolie a décidé que le meilleur choix pour sa famille était de scolariser à la maison ses six enfants, qu’elle partage avec son ex-mari Brad Pitt.

Dans une interview accordée à The Independent en 2011, Jolie a expliqué que « le système éducatif n’a pas rattrapé nos enfants et notre mode de vie », et qu’elle préférerait « qu’ils aillent dans un musée et apprennent à jouer de la guitare, à lire et à choisir un livre ». ils aiment. » Une source proche des parents a déclaré à People en décembre 2017 que les enfants « ont des tuteurs pour toutes sortes de matières, y compris différentes langues et instruments.

« Cela m’a dérangé de constater que peu d’enseignements m’ont été dispensés à l’école », a expliqué Jolie lors de la projection de « D’abord, ils ont tué mon père » en décembre 2017. « Je m’inquiète pour l’éducation de mes enfants. Je fais l’école à la maison en partie parce qu’ils viennent du monde entier et c’est très… Je ne voulais pas qu’ils aient la même éducation que moi au Vietnam ou au Cambodge.

Ses enfants, Maddox, 22 ans, Pax, 19 ans, et Zahara, 18 ans, ont été adoptés respectivement au Cambodge, au Vietnam et en Éthiopie, tandis que ses enfants biologiques, Shiloh, 17 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 15 ans, sont nés en Namibie. et la France.

Jennifer Lopez

Lorsque les jumeaux de Jennifer Lopez, Max et Emme, maintenant âgés de 15 ans, étaient à l’école primaire, la chanteuse a admis qu’elle devait occasionnellement leur faire l’école à la maison en raison de son style de vie moins que normal.

Lopez a déclaré à Rosanna Scotto de Fox 5 New York en juin 2016 qu’elle « veut[s] être là avec eux » tout le temps et ce temps passe trop vite. Alors, plutôt que de les laisser rester à la maison pendant qu’elle voyage pour le travail, elle les emmène avec elle sur la route.

« Ce sont des enfants super heureux, bien adaptés, aimants et attentionnés, et c’est la chose la plus importante », avait-elle déclaré à l’époque. « Nous allons les éduquer. L’école à la maison est formidable pour eux quand nous devons le faire. Le plus important est qu’ils soient avec leur mère, qu’ils ne se sentent pas abandonnés par un parent. »

Maïm Bialik

La star de « Big Bang Theory », Mayim Bialik, est très ouverte sur sa décision d’enseigner à la maison ses deux fils – Miles, 17 ans, et Frederick, 14 ans – et réalise même des vidéos YouTube pour répondre aux questions sur l’enseignement à la maison et pour effacer la stigmatisation qui l’entoure.

Dans l’une de ses vidéos, Bialik a expliqué que ses deux fils « étaient en retard pour marcher et en retard pour parler », et que si elle les avait inscrits dans une école traditionnelle, ils auraient probablement été « fortement encouragés, voire forcés », à suivre une thérapie pour les aider dans ces domaines, mais l’école à la maison leur a permis de se développer à leur propre rythme.

« De nombreux parents scolarisés à la maison, et de nombreux parents ne scolarisant pas à la maison, ont réalisé qu’un apprentissage optimal ne se produit généralement pas dans des classes très bondées, avec peu de temps pour les récréations ou peu de distribution de ressources pour les arts », a-t-elle déclaré dans sa vidéo d’octobre 2018. . « En outre, de nombreux enseignants, notamment dans les écoles publiques, enseignent selon des normes de test, et ce n’est pas nécessairement la meilleure façon d’apprendre pour les enfants. »

« L’école à la maison n’est pas élitiste. Ce n’est pas quelque chose que l’on fait parce que c’est à la mode, même s’il gagne plus en popularité que jamais », a-t-elle poursuivi. « L’horaire a tendance à être beaucoup plus flexible, il vous permet d’être davantage avec votre enfant, si vous voulez être davantage avec vos enfants, et il permet un niveau d’implication dans l’apprentissage de votre enfant que l’école traditionnelle n’offre tout simplement pas. permettre. »

Emma Thompson

L’actrice Emma Thompson et son mari Greg Wise ont révélé que leur fille Gaia Wise, aujourd’hui âgée de 23 ans, avait choisi de quitter son école privée à Londres pour suivre un enseignement à domicile.

« [Gaia] est terriblement concentrée et travailleuse, mais elle n’aimait pas l’usine à saucisses de l’éducation formelle. Je n’ai aucun argument avec cela », a déclaré Greg Wise au Telegraph en février 2015. « Même si je ne lui enseignerai pas. Nous avons des tuteurs et je lui ai construit une salle de classe dans le jardin. »

Dans une interview accordée au Daily Mail en septembre 2015, Gaia a révélé qu’elle avait pris la décision de quitter l’école traditionnelle après que ses camarades de classe ont commencé à la taquiner pour ses réflexions sur le changement climatique. Elle a expliqué qu’après un voyage au cercle polaire arctique avec Greenpeace, elle « a fait dire à beaucoup de gens [her] arrêter d’être un hippie. »

« J’ai essayé d’amener les gens à écouter », a-t-elle déclaré. « C’est ridicule de voir combien d’adolescents au téléphone vous traitent de hippie parce que vous vous intéressez à ça. Vous avez le droit de le faire. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je suis parti, mais celle-là en faisait partie. »

James Van Der Beek

James Van Der Beek et sa femme Kimberly ont déjà fait part de leurs réflexions sur l’enseignement à la maison. Lors d’une apparition sur le podcast « The Make Down » en octobre 2020, Kimberly a admis avoir essayé diverses méthodes d’enseignement à domicile, y compris « l’enseignement à domicile traditionnel » avec des tuteurs, ainsi qu’une « coopérative d’enseignement à domicile chez un autre ami ».

Les Van Der Beeks partagent six enfants, Olivia, 13 ans, Joshua, 11 ans, Annabel Leah, 9 ans, Emilia, 7 ans, Gwendolyn, 5 ans et Jeremiah, 1 an. Elle a expliqué qu’elle se soucie moins du fait que les enfants atteignent certains jalons conformément au calendrier fixé par le programme du système scolaire et qu’elle préfère plutôt laisser l’enfant apprendre certaines choses lorsqu’il est prêt.

« Je pense qu’on impose beaucoup trop de choses aux enfants. Je considère l’école, pour être honnête avec vous, comme une forme d’emprisonnement, où ils passent des heures de leur journée à se faire dire de quoi se soucier et quoi apprendre », a déclaré Kimberly. « Nous voulons des enfants forts, créatifs, autonomes, capables de prendre leurs propres décisions, mais nous les plaçons comme une file d’enfants, les faisant passer d’un sujet à l’autre, d’une activité à l’autre. »