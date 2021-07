Angelina Jolie, juge Brad Pitt disqualifié : où en est la garde ?

Le divorce long et sinueux d’Angelina Jolie et Brad Pitt a été retardé vendredi après qu’une cour d’appel de Californie a accordé à Jolie une victoire majeure en disqualifiant le juge privé que le couple avait utilisé pour gérer la séparation et leur contentieux de garde.

La cour d’appel du 2e district a convenu avec Jolie que le juge John Ouderkirk n’avait pas suffisamment divulgué en temps voulu les relations commerciales avec les avocats de Pitt, soulevant ainsi des questions potentielles sur son impartialité.

« Le manquement à l’éthique du juge Ouderkirk, considéré conjointement avec les informations divulguées concernant ses récentes relations professionnelles avec l’avocat de Pitt, pourrait amener une personne objective, au courant de tous les faits, à raisonnablement entretenir un doute quant à la capacité du juge à être impartial. La disqualification est requise », a statué le tribunal.

La décision signifie que la bataille pour la garde des cinq enfants mineurs du couple, qui touchait à sa fin, pourrait recommencer avec un nouveau juge. Le couple a six enfants mais l’aîné, Maddox, a 19 ans.

Leurs autres enfants sont Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans.

Comment nous sommes arrivés ici :Les avocats de Jolie et Pitt s’affrontent sur sa tentative de se débarrasser de leur juge privé dans une affaire de divorce

Qu’arrive-t-il à la garde dans le divorce Angelina Jolie/Brad Pitt ?

Le juge a déjà décidé que le couple avait divorcé, mais a séparé les problèmes de garde des enfants.

Ce qui se passera ensuite dépend probablement de Pitt, selon l’avocat spécialisé en divorce de la région de la baie de San Francisco, Brent Kaspar. Les deux parties doivent soit se mettre d’accord sur un nouveau juge privé pour entendre l’affaire de garde, soit les avocats de Pitt devront porter son cas devant un juge public du tribunal de la famille de Los Angeles.

« Ils choisissent un autre juge privé et ils reviennent à la case départ – c’est un retour à ce qu’était la garde à vue avant l’ordonnance (d’Ouderkirk) », a déclaré Kaspar à USA TODAY. Si Jolie refuse d’accepter un nouveau juge, « le recours de Pitt est de s’adresser à la Cour supérieure, à un juge du tribunal de la famille et de déposer une requête en modification de garde ».

Quoi qu’il en soit, une résolution finale est encore retardée, permettant ainsi éventuellement à au moins certains des enfants plus âgés de vieillir.

Pourquoi ont-ils engagé un juge privé?

Comme de nombreux couples de célébrités, Pitt et Jolie ont choisi d’engager leur propre juge pour augmenter leur confidentialité dans la procédure de divorce, qui a commencé il y a plus de quatre ans. Ouderkirk était le juge choisi pour les épouser en 2014.

Ouderkirk a refusé de se disqualifier lorsque Jolie le lui a demandé dans un dossier en août. Un juge de première instance a statué que la demande de disqualification de Jolie était arrivée trop tard. Les avocats de Jolie ont alors fait appel.

Les plaidoiries du 9 juillet devant la cour d’appel se sont concentrées sur la question de savoir si Ouderkirk avait suffisamment suivi les règles éthiques en révélant de nouvelles transactions commerciales en temps opportun. Les juges privés en Californie sont généralement des juges des cours supérieures à la retraite qui ont souvent des liens professionnels avec des avocats du comté.

L’avocat de Pitt, Ted Boutrous, a insisté sur le fait que l’objection de Jolie au juge équivalait à un « jeu ». Il a décrit Jolie comme « une personne sophistiquée avec des avocats sophistiqués », qui était au courant depuis le début des questions nécessitant une divulgation par Ouderkirk mais n’a soulevé aucune objection jusqu’à ce qu’elle commence à perdre devant son tribunal.

« Si vous voulez jouer le rôle d’un juge privé rémunéré, vous devez respecter les règles et les règles sont très claires, elles exigent une transparence totale », a déclaré l’avocat de Jolie, Robert Olson, lors de l’audience. « Des questions qui auraient dû être divulguées ne l’ont pas été… Si les règles n’ont aucune conséquence, elles sont vides. »

Le panel s’est demandé si de tels juges privés devraient être autorisés en Californie, mais leur décision ne s’applique qu’à Ouderkirk.

« La perception de partialité (dans les tribunaux) est la véritable préoccupation ici », a déclaré Kaspar. « Le système judiciaire ne fonctionne pas si le public ne fait pas confiance aux enquêteurs, et cela s’applique aux juges publics et privés. La cour d’appel veut protéger l’opinion du public sur tous les juges en s’assurant qu’ils font ces divulgations cruciales.

« Les faits n’ont pas changé », déclare le représentant de Brad Pitt

USA TODAY a contacté l’avocat de Pitt, Boutrous, et l’avocat de Jolie, Olson, pour commentaires, mais n’a pas obtenu de réponse immédiate.

Un représentant de Pitt a publié une déclaration à USA TODAY disant que la décision était basée sur une question de procédure mais que les faits de l’affaire n’ont pas changé.

« Il existe une quantité extraordinaire de preuves factuelles qui ont conduit le juge et les nombreux experts qui ont témoigné à tirer une conclusion claire sur ce qui est dans l’intérêt supérieur des enfants », indique le communiqué. « Nous continuerons de faire ce qui est légalement nécessaire sur la base des conclusions détaillées de ce qui est le mieux pour les enfants. »

USA TODAY a également contacté un représentant de Jolie.

Jolie, 46 ans, et Pitt, 57 ans, ont été parmi les couples les plus en vue d’Hollywood pendant 12 ans. Ils étaient mariés depuis deux ans lorsque Jolie a demandé le divorce en 2016.

Ouderkirk les a divorcés en avril 2019, après que leurs avocats ont demandé un jugement autorisant un couple marié à être déclaré célibataire alors que d’autres problèmes subsistaient, notamment les finances et la garde des enfants.

En mai, Jolie et ses avocats ont critiqué Ouderkirk pour ne pas avoir autorisé les enfants du couple à témoigner dans la procédure de garde.

L’actrice a également déclaré que le juge « n’avait pas pris en compte de manière adéquate » une section du code des tribunaux californiens, qui dit qu’il est préjudiciable à l’intérêt supérieur de l’enfant si la garde est attribuée à une personne ayant des antécédents de violence domestique.

Son dossier ne donnait pas de détails sur ce à quoi il faisait référence, mais ses avocats ont soumis un document sous scellés en mars qui offre prétendument des informations supplémentaires.

En novembre 2016, après qu’une plainte anonyme a été déposée auprès du département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles, l’agence a décidé que Pitt n’avait pas commis de maltraitance d’enfants lors d’une dispute familiale dans un avion privé alors qu’ils rentraient de France aux États-Unis en Septembre.

La décision ne précise pas si les enfants devraient être autorisés à témoigner dans l’affaire de garde à l’avenir.

Contribution : The Associated Press