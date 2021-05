Angelina Jolie: Je suis très chaleureuse et douce avec mes enfants | Nouvelles des gens

Los Angeles: L’actrice Angelina Jolie a déclaré qu’elle s’assurait de toujours être très chaleureuse et douce avec ses enfants.

Elle a ajouté que c’était quelque chose qu’elle avait appris de sa défunte mère Marcheline Bertrand, rapporte femalefirst.co.uk.

Dans une interview accordée au journal australien Sydney Morning Herald, elle a déclaré: « Ma mère était très gentille. Je peux être beaucoup de choses dans mon travail et dans ma vie, mais je suis très chaleureuse et douce avec mes enfants. Cette gentillesse et cette chaleur fondation qui est incroyablement importante. «

Elle a ajouté qu’elle espérait avoir mis ses enfants à l’aise.

«J’espère que j’ai pu être cela (pour mes propres enfants), que je suis cet endroit chaleureux et sûr. Parce que – et c’est peut-être drôle à dire – mais compte tenu de mes différents emplois, ou de quoi les gens pensent qu’ils savent de vous, ou de ce que vous pensez devoir être dans le monde, en vérité aucune de ces choses n’est ce que vous êtes vraiment. Ce que vous êtes pour vos enfants est tout. «

L’actrice partage Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans, avec son ex-mari Brad Pitt.