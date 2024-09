Angelina Jolie honorée par un geste émouvant de Pax au TIFF

Angelina Jolie fait sa première apparition sur le tapis rouge avec Pax après son accident de vélo électrique

Angelina Jolie a reçu un geste réconfortant de la part de son invité spécial à l’occasion Sans sang première mondiale.

Selon Personnesle dimanche 8 septembre, au Festival international du film de Toronto 2024, qui marque la sortie de son nouveau film, Jolie, 49 ans, était accompagnée de son fils Pax, qui a également contribué au projet.

Suite à la projection du dernier film, le Malfaisant La star s’est livrée à une séance de questions-réponses avec ses co-stars, dont Salma Hayek et Demián Bichir.

À la fin du segment, le fils de Jolie, âgé de 20 ans, a rejoint le public pour donner à sa mère et à la Sans sang jeter une ovation debout.

Il était assis dans le public à côté du mari de Hayek, François-Henri Pinault.

Le duo mère-fils a fait une apparition suite à l’accident de vélo électrique de Pax en juillet. Avant la première, l’actrice a déclaré Divertissement ce soir« Je suis très heureuse qu’il soit en bonne santé », en référence à la santé de son fils et à son travail sur le film.

Le générique précise que Pax a travaillé sur le dossier de presse électronique. Le fils aîné d’Angelina Jolie, Maddox, a également travaillé avec Pax en tant qu’assistant réalisateur.

En plus de Pax et Maddox, 23 ans, Jolie partage Zahara, 19 ans, Shiloh, 18 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 16 ans, avec son ex-mari, Brad Pitt.