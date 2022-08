Angelina Jolie fait un toboggan électrique pour Zahara’s College Sendoff – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Massimo Valicchia/NurPhoto/Shutterstock

Angelina Jolie était près de sa fille, Chez Zahara Jolie-Pitt, lors d’un événement pour les étudiants du Spelman College le 31 juillet. Une vidéo de l’événement montre Angelina dansant le toboggan électrique avec d’autres étudiants et leurs parents au milieu de la célébration. L’actrice était rayonnante et avait l’air insouciante alors qu’elle souriait aux côtés du groupe. Zahara fréquentera le Spelman College à l’automne, et elle et Angelina ont assisté à l’événement du 31 juillet pour célébrer.

Pendant ce temps, le père de Zahara, Brad Pitt, était tout aussi excité pour sa fille adolescente. A la première de son film Train à grande vitesse le 1er août, il s’est extasié sur l’avenir de Zahara. “C’est beau”, a-t-il dit Personnes. “C’est vraiment très beau.”

Angelina a annoncé l’acceptation de Zahara à Spelman, une université historiquement noire, le 1er août. Elle a partagé une photo de Zahara aux côtés d’autres étudiants de Spelman sur Instagram. « Zahara avec ses sœurs Spelman ! Angélina a écrit. « Félicitations à tous les nouveaux étudiants qui commencent cette année. Un endroit très spécial et un honneur d’avoir un membre de la famille en tant que nouvelle fille Spelman.

Bien qu’Angelina et Brad se soient séparés en 2016 et soient toujours en train de finaliser leur divorce, ils ont tous deux continué à se faire un devoir de faire passer leurs six enfants en premier. Les deux aînés du couple, Maddox20, et Pax, 18 ans, sont tous deux adultes légaux, tandis que Zahara les rejoindra lorsqu’elle aura 18 ans en janvier. Leurs trois enfants biologiques, Shiloh, Vivienne et Knoxont respectivement 16 et 14 ans.

Brad a travaillé dur pour promouvoir Train à grande vitesse au cours des dernières semaines, tandis qu’Angelina tournait également un nouveau film à Rome en juillet. Alors que l’actrice est souvent vue avec ses enfants, Brad a gardé sa relation avec les enfants hors de vue du public depuis la rupture. Il a tenu à ne pas être photographié avec eux, choisissant plutôt de garder les relations privées. Train à grande vitesse sort en salles le 5 août.