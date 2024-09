Angelina Jolie fait un geste doux à sa jumelle avec sa fille Vivienne

Angelina Jolie et sa fille Vivienne ont trouvé une manière réfléchie de devenir jumelles pendant le tournage de « The Outsiders »

Angelina Jolie et sa fille Vivienne se sont fait tatouer des tatouages ​​assortis pendant leur travail sur Les étrangers.

Dans une nouvelle interview avec Livre de mode CRAngelina a partagé qu’elle et Vivienne se sont Restez en or tatoué pendant leur travail sur la comédie musicale de Broadway Les étrangers.

« J’ai chanté ‘Stay Gold’ avec ma fille Viv pendant notre séjour avec The Outsiders », a révélé Jolie à propos de la phrase, qui est le titre de l’une des chansons présentées dans la comédie musicale.

« Cela signifie beaucoup pour nous séparément et ensemble », a-t-elle noté. Lara Croft : Tomb Raider Le nouveau tatouage de la star pouvait être vu sur son poignet aux côtés de ses précédents tatouages.

Angelina a également révélé qu’elle partageait un autre tatouage avec l’un de ses enfants, en déclarant : « Il y a aussi un oiseau que je partage avec certains de mes enfants et qui nous est personnel. »

En ce qui concerne ce qu’elle a appris de ses enfants, elle a déclaré : « Ils sont trop nombreux pour être comptés ou nommés un seul. Mais à partir du moment où vous devenez parent, vous n’êtes plus jamais le premier. Votre vie appartient à quelqu’un d’autre. C’est un sentiment magnifique. »

Angelina Jolie partage ses six enfants : Maddox, 23 ans, et Pax, 20 ans, ses filles Zahara, 19 ans, Shiloh, 18 ans, Vivienne et son frère jumeau Knox, avec son ex-mari, Brad Pitt.