Angelina Jolie fait tourner les têtes avec son petit ami présumé Akala sur le tapis rouge

Angelina Jolie a été soutenue par son petit ami, Akala, lors de la première de son dernier film, Marie.

Vendredi, Angelina et Akala ont assisté à la première de son film au 68ème BFI London Film Festival au Royal Festival Hall.

Bien qu’ils aient posé séparément sur le tapis rouge, leur look assorti a attiré l’attention de tous.

Le rappeur et l’actrice ont assisté à l’événement en portant un look entièrement noir assorti à Angelina, superbe en blazer sur gilet, associée à un pantalon et des bottes noirs.

Pendant ce temps, Akala a enfilé un pull à col roulé sous un manteau avec un jean foncé et des baskets.





Il convient de mentionner que cette apparition intervient juste un mois après que le couple ait apparemment officialisé leur relation sur Instagram, lorsqu’Akala a assisté à une soirée organisée par l’actrice.

Ils ont déclenché des rumeurs de fréquentation pour la première fois en août, lorsqu’Akala et Angelina ont quitté l’hôtel ensemble pendant le Festival international du film de Venise.

Cependant, pendant cette période, In Touch a rapporté que le couple se fréquentait depuis « plus d’un an ».

Malgré cela, leur relation n’est toujours pas confirmée car selon le rapport de TMZ, ils ne sont que des amis et Akala est en relation avec Chanelle Newman.