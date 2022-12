Angelina Jolie fait du shopping avec sa fille Zahara à Los Angeles : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Javiles / BACKGRID

Angelina Joliela fille de Zahara Jolie Pitt est à la maison pour les vacances ! Angelina, 47 ans, a emmené sa fille de 17 ans faire du shopping à Los Angeles le 12 décembre pendant les vacances de Zahara au Spelman College. Angelina portait un ensemble entièrement noir qui comprenait une veste et un pantalon. La maléfique L’actrice a également porté une paire de lunettes de soleil noires et elle a attaché ses cheveux en queue de cheval pour la virée shopping.

Zahara, étudiante de première année à l’université d’Atlanta, en Géorgie, portait une chemise noire et violette avec un pull gris et un pantalon noir. L’adolescent arborait également une paire de baskets blanches. Angelina et son aîné ont apprécié ce merveilleux moment de complicité en faisant du shopping dans la ville avant Noël. Le duo ne passe plus autant de temps ensemble de nos jours puisque Zahara est occupée à l’école.

Angelina a vu Zahara partir pour sa première année au Spelman College début août. A l’époque, le Pilleur de tombe star a posé à côté de sa fille et vice-présidente des affaires étudiantes de Spelman, Daryl Holloman, pour le dépôt officiel du campus. Zahara est la seconde d’Angelina et Brad Pittles enfants d’aller à l’université. Maddox Jolie Pitt21 ans, fréquente actuellement l’Université Yonsei en Corée du Sud.

En octobre, Angelina a rendu visite à Zahara pour le week-end des retrouvailles, et un initié a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Zahara était “si heureuse” de passer du temps avec sa célèbre maman à l’école. «Cette fois, c’était tellement différent parce que Zahara a noué des amitiés et des liens vraiment incroyables avec d’autres étudiants sur le campus en quelques mois seulement. Zahara était tellement ravie d’avoir sa mère à ses côtés pendant qu’ils célébraient le retour à la maison », a expliqué la source.

Zahara a un lien spécial avec Angelina, en tant que première fille. Elle a été adoptée en Éthiopie en juillet 2005, alors qu’elle avait 6 mois. Zahara n’a été officiellement adoptée par Brad qu’en 2006. Ses frères et sœurs incluent Maddox, Pax19 ans, Shilo16 ans et jumeaux Vivienne et Knox14.

