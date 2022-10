Angelina Jolie fait du shopping avec Maddox et Zahara à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Angelina jolie a été photographiée avec deux de ses enfants, Zahara17, et Maddox21 ans, juste un jour avant de soumettre des documents judiciaires accusant son ex-mari Brad Pitt de devenir physiquement violent avec leurs six enfants, dont Zahara et Maddox, en septembre 2016. Sur des photos obtenues par le Courrier quotidien que l’on peut voir ici, le trio a bravé la pluie à New York le lundi 3 octobre et a fait du shopping ensemble. Angelina, 47 ans, a été vue en train de se blottir sous un parapluie noir avec chacun de ses enfants. Elle portait une robe longue blanche associée à une veste noire et des bottes de pluie noires. Un fourre-tout beige surdimensionné et des lunettes de soleil à monture métallique complétaient sa tenue, et ses cheveux bruns étaient lissés et laissés tomber.

Pendant ce temps, Maddox a enfilé une tenue tendance composée d’un pantalon cargo noir ample, d’un t-shirt graphique noir, d’une veste noire, de baskets noires et blanches et d’un bonnet noir. Zahara portait un combo décontracté de jeans bleus, un haut ajusté à manches longues et des baskets blanches. Sur une photo, on peut voir Zahara sourire alors qu’elle tenait le parapluie au-dessus d’elle et de la tête de sa mère. De sa main libre, elle saisit amoureusement le Monsieur et Madame smith bras droit de l’actrice. À un autre moment, le duo mère-fille avait l’air plus sérieux alors qu’Angie tenait le parapluie au-dessus de leurs têtes et Zahara tenait son téléphone.

Comme mentionné ci-dessus, les photos sont arrivées juste un jour avant qu’Angie ne dépose des documents judiciaires explosifs contre Brad, 58 ans, alors qu’ils continuent de se battre pour des désaccords sur la garde et la vente par Angie en octobre 2021 de sa moitié de leur domaine viticole Château Miraval en France. Dans des documents judiciaires déposés le mardi 4 octobre, le maléfique L’actrice a affirmé que les négociations sur leur vignoble français “avaient échoué” après que Brad l’aurait forcée à signer une NDA l’empêchant de discuter de ses “abus physiques et émotionnels” qu’elle aurait subis à la fin de leur mariage.

Dans un cas particulier en septembre 2016, Angie a revendiqué le Train à grande vitesse L’acteur l’a accusée d’être “trop ​​respectueuse” envers leurs enfants alors qu’ils rentraient de France et l’aurait “secouée” après l’avoir attrapée “par la tête” dans les toilettes de l’avion. Il aurait également “a frappé le plafond de l’avion à plusieurs reprises” avant de dévier sa colère sur les enfants. Selon les documents judiciaires, Angie a affirmé que Brad « étouffa un de ses enfants et en frappa un autre » et versa « de la bière et du vin rouge sur les enfants ».

Cependant, une source interne proche de Brad a déclaré HollywoodLa Vie que les allégations sont fausses. “Angelina continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses chaque fois qu’elle ne parvient pas à obtenir ce qu’elle veut”, ont-ils claqué. « Son histoire est en constante évolution. Elle a eu l’occasion de partager des informations avec les forces de l’ordre qui ont pris la décision de ne pas porter plainte à la suite de leur enquête. Elle a eu la chance de partager cela lors du long procès pour garde à vue, qui a conduit le juge à accorder la garde 50-50 à Pitt à la suite d’observations et d’analyses approfondies par des médecins, des thérapeutes et d’autres experts. Elle et son équipe reviennent à la même chose mois après mois avec de nouvelles et fausses informations.

Outre Maddox et Zahara, l’ancien couple partage également des enfants Pax18 ans, Shilo16 ans et jumeaux Vivienne et Knox14. Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2005 après le tournage de 2005 M. et Mme Smith ensemble et étaient enceintes de leur fille aînée, Shiloh, en 2006. Le couple a agrandi sa famille grâce à une grossesse naturelle et à l’adoption et a finalement noué le nœud à leur Château Miraval en 2014. Seulement deux ans plus tard, cependant, le mariage était terminé. Depuis lors, ils se livrent à d’âpres batailles juridiques.