Angelina Jolie fait allusion au divorce de Brad Pitt et admet que sa famille « trouve toujours sa place » après la séparation

Angelina Jolie semble parler de son divorce avec Brad Pitt, admettant qu’elle a fait un grand changement dans sa carrière il y a sept ans afin qu’elle et sa famille puissent se concentrer sur la « guérison ».

Jolie et Pitt ont choqué leurs fans lorsqu’ils ont annoncé leur divorce en 2016, deux ans seulement après s’être finalement mariés.

Alors qu’elle parlait de sa maison de couture, Atelier Jolie, dans une nouvelle interview avec Vogue, l’actrice a déclaré : « Parfois, la façon dont vous vous habillez dit : ‘Ne plaisante pas avec moi, je porte mon armure.’ Mais je veux qu’une femme se sente suffisamment en sécurité pour pouvoir être douce. »

L’ANCIENNE SOCIÉTÉ D’ANGELINA JOLIE RÉCLAMATION UN COMPLOT « ORGANISÉ » DE BRAD PITT POUR « PILOTER » ET DÉPASSER L’ENTREPRISE DU VIN : DOCS

« Après avoir vécu quelque chose qui m’a blessé, un thérapeute m’a demandé si j’essayais de porter un vêtement fluide. Cela semble idiot, mais j’ai supposé que les pantalons et les bottes projetaient un air « plus dur », un moi plus fort. Mais étais-je fort ? assez pour être douce ? Sur le moment, non, je me sentais vulnérable.

Jolie a poursuivi en disant: « Maintenant, je me demande si je ne sais pas quel est mon style parce que je comprends encore qui je suis à 48 ans. Je suppose que je suis en transition en tant que personne. »

Elle a déclaré : « Je me sens un peu déprimée ces jours-ci. Je n’ai pas l’impression d’avoir été moi-même depuis une décennie, d’une manière dans laquelle je ne veux pas m’aventurer. »

Même si elle n’a pas approfondi les détails intimes des raisons pour lesquelles elle ressent cela, elle a dit qu’« il y a sept ans » – ce qui aurait été en 2016, l’année où elle a quitté Pitt – elle a fait le choix de faire moins de films et « seulement accepter des tâches qui ne nécessitaient pas de longs tournages. »

JOHNNY DEPP ET AMBER HEARD, BRAD PITT ET ANGELINA JOLIE : LES SPLITS LES PLUS MÉCHANTS D’HOLLYWOOD ET LES IMPACTS DU POUVOIR DES ÉTOILES

« Nous avions beaucoup de guérison à faire », a-t-elle déclaré à propos de sa famille, composée des six enfants qu’elle partage avec son ex-mari. « Nous sommes encore en train de trouver notre place. »

Elle a remercié l’Atelier Jolie pour son aide dans le processus de guérison, expliquant : « Je pense qu’une partie de cela a également été thérapeutique pour moi : travailler dans un espace créatif avec des personnes de confiance et me redécouvrir. J’espère changer de nombreux aspects de ma vie. Et celle-ci est tournée vers l’avenir.

À un autre moment de l’interview, Jolie a parlé davantage de ses enfants et de l’impact énorme qu’ils ont eu sur sa vie, tout en faisant allusion à cette période difficile à laquelle elle est confrontée.

« J’avais 26 ans quand je suis devenue mère », a-t-elle déclaré. « Ma vie entière a changé. Avoir des enfants m’a sauvé et m’a appris à vivre ce monde différemment. Je pense que, récemment, j’aurais sombré d’une manière beaucoup plus sombre si je n’avais pas voulu vivre pour eux. Ils sont meilleurs que moi parce que tu veux que tes enfants le soient. »

« Bien sûr, je suis la mère, et j’espère que c’est un endroit sûr pour eux et cette stabilité. Mais je suis aussi celle dont ils se moquent, et je les vois reprendre tant d’aspects différents de notre famille. »

Même si Jolie ne parle généralement pas en détail de la rupture de son mariage, certaines accusations ont été rendues publiques en raison de la longue bataille judiciaire entre elle et Pitt.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Jolie a d’abord accusé Pitt d’avoir agressé physiquement elle et les enfants du couple dans une plainte déposée en le procès en cours .

Lors d’une bagarre en 2016, Pitt aurait « étouffé l’un des enfants et frappé un autre au visage » et « aurait attrapé Jolie par la tête et l’aurait secouée ». Il a ensuite versé « de la bière et du vin rouge » sur elle et leurs six enfants. « Certains enfants ont supplié Pitt d’arrêter », selon les documents déposés à la Cour supérieure de Los Angeles.

Des documents judiciaires indiquaient : « Ils étaient tous effrayés. Beaucoup pleuraient. » Jolie a demandé le divorce peu de temps après la prétendue altercation.

Après avoir été une enquête du FBI une déclaration de cause probable a été fournie au bureau du procureur américain.

« Après avoir examiné le document, [a] « Un représentant du bureau du procureur des États-Unis a discuté des mérites de cette enquête avec l’agent chargé de l’affaire », indique le rapport du FBI. « Il a été convenu par toutes les parties que les accusations criminelles dans cette affaire ne seraient pas poursuivies en raison de plusieurs facteurs. »

Une source proche du dossier a déclaré à Fox News Digital que les affirmations de Jolie étaient fausses.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Elle continue de ressasser, de réviser et de réinventer sa description d’un événement survenu il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses à chaque fois qu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut », a déclaré la source.

Le dernier dossier, qui a été déposé par l’ancienne société de Jolie, Nouvel, en juillet, accusait Pitt d’avoir mené une « campagne vindicative » pour « piller » l’entreprise après qu’elle ait demandé le divorce.

Les deux hommes ont eu une relation amoureuse pour la première fois en 2004 et se sont mariés en 2014. Ils partagent six enfants : Maddox, 22 ans, Pax, 19 ans, Zahara, 18 ans, Shiloh, 17 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 15 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.