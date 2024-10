Angelina Jolie semblait se coordonner avec son petit ami Akala lors de la première à Londres de son nouveau film Maria vendredi.

L’actrice hollywoodienne de 49 ans – dont l’ex-mari Brad Pitt sort avec Ines de Ramon – et son prétendu copain, 40 ans, ont chacun opté pour des pantalons et des blazers noirs pour le 68e BFI London Film Festival.

Jolie a affiché son sourire devant les caméras alors qu’elle marchait sur le tapis rouge dans un tailleur-pantalon trois pièces comprenant un gilet boutonné.

Elle avait l’air élégante sans effort alors qu’elle posait avec désinvolture avec ses mains dans ses poches, et sa tenue était complétée par des bottes en cuir noires à bout carré.

De son côté, le musicien devenu militant portait un col roulé sous son manteau et mettait autour de son cou une écharpe bicolore bleu marine et gris.

Angelina Jolie semblait se coordonner avec son petit ami Akala lors de la première à Londres de son nouveau film Maria. L’actrice hollywoodienne de 49 ans et son prétendu copain, 40 ans, ont chacun opté pour des tailleurs-pantalons noirs pour le 68ème événement du BFI London Film Festival.

Le couple a alimenté les rumeurs d’amour lorsqu’ils ont été aperçus sortant de l’hôtel de la star de Maléfique lors du Festival international du film de Venise en août.

Angelina a été vue avec Akala en public à plusieurs reprises depuis.

Au milieu des rumeurs de rencontres, des sources ont déclaré Revue populaire que les deux stars ne sont que des amis.

Cela survient alors que la séparation controversée de Jolie avec son ex Pitt, désormais centrée sur leur cave autrefois partagée, fait rage.

Les spéculations sur l’état relationnel d’Angelina et Akala ont commencé lorsque la militante politique a rejoint l’actrice et ses filles Zahara, 19 ans, et Shiloh, 18 ans, au Festival littéraire Calebasse en Jamaïque en mai 2023.

Un témoin oculaire a partagé à l’époque qu’Akala, né Kingslee James McLean Daley, était « très protecteur envers eux alors qu’il les guidait ».

Ils ont dîné ensemble à Milan six mois plus tard, En contact rapporté plus tard.

En plus de Zahara et Shiloh, Jolie et Pitt partagent leurs fils Maddox, 22 ans, Pax, 20 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 15 ans.

Jolie a affiché son sourire devant les caméras alors qu’elle marchait sur le tapis rouge dans un ensemble trois pièces comprenant un gilet boutonné

Angelina et Akala sont devenus « officiels sur Instagram » avec leur romance présumée avec une photo le montrant en arrière-plan lors d’une soirée à New York organisée par Angelina pour sa société Atelier Jolie début octobre.

L’ex-mari d’Angelina, Brad Pitt, sort avec Ines de Ramon ; photographié en septembre

Malgré leurs choix vestimentaires alignés lors de la première à Londres, une source a déclaré à People que Jolie « est amie avec [Akala] et sa compagne, Chanelle [Newman]qui était également là.

Newman est le partenaire commercial et le manager de l’artiste.

Pendant ce temps, Brad a évolué avec sa nouvelle petite amie Ines de Ramon, 31 ans.

L’acteur et le créateur de bijoux entretiennent une relation amoureuse depuis fin 2022 et ont depuis emménagé ensemble.