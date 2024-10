Angelina Jolie et son fils Pax sortent déjeuner à New York

Angelina Jolie et son fils Pax ont passé du bon temps ensemble à New York.

La star de « Maléfique » et le jeune homme de 20 ans sont sortis déjeuner mardi au restaurant italien Rubirosa à Soho.

Jolie, 49 ans, avait l’air chic sans effort, vêtue d’un long manteau noir et de talons noirs. Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil aviateur et un sac à bandoulière noir.

Angelina Jolie et son fils Pax sont sortis mardi à New York. BlayzenPhotos / FOND

Le duo mère-fils se rendait déjeuner au restaurant italien Rubirosa à Soho. BlayzenPhotos / FOND

Quant à Pax, il portait un manteau gris foncé associé à un T-shirt blanc, un pantalon noir, des baskets Converse blanches, un chapeau et des lunettes de soleil.

Le duo mère-fils semblait avoir une conversation informelle en arrivant au restaurant.

Pax a également passé du temps avec sa mère lorsqu’il a rejoint Jolie dimanche à la première de son film « Maria » au Festival du film de New York.

L’actrice portait un manteau noir et des talons. Fernando Ramales / FOND

Son fils de 20 ans portait un manteau gris foncé, un T-shirt blanc et un pantalon noir. BlayzenPhotos / FOND

La première était une affaire de famille puisque la fille de l’actrice, Zahara, et son fils Maddox ont également assisté à l’événement organisé à l’Alice Tully Hall du Lincoln Center.

La famille était stupéfaite sur le tapis rouge avec Zahara, 19 ans, portant une robe dos nu, tandis que Pax et Maddox, 23 ans, portaient des costumes.

Le prochain film de l’actrice oscarisée, qui sortira en salles le 27 novembre, a valu à Jolie une standing ovation de huit minutes après sa première au Festival du film de Venise en août.

Jolie a été vue en train d’ouvrir la porte à son fils. BlayzenPhotos / FOND

Pax a assisté dimanche au Festival du film de New York avec sa mère. TheImageDirect.com

Jolie partage ses six enfants – dont Shiloh, 18 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 16 ans – avec son ex-mari Brad Pitt.

La star de « Moneyball », cependant, entretient une relation distante avec ses enfants depuis sa séparation en 2016 de l’actrice de « Girl, Interrupted » après un vol en avion prétendument abusif.

Plusieurs enfants de l’ancien couple ont même supprimé « Pitt » de leur nom de famille.

Jolie a également été rejointe à la première de « Maria » par sa fille Zahara et son fils Maddox. Getty Images

La mère de six enfants partage ses enfants avec son ex-mari Brad Pitt. FilImage

En mai, Shiloh a demandé à changer légalement son nom en Shiloh Nouvel Jolie.

Pitt aurait été « bouleversé » par la décision de sa fille d’abandonner son nom de famille.

« [Brad’s] conscient et bouleversé que Shiloh ait abandonné son nom de famille », a déclaré une source à People au cours de l’été. « Il n’a jamais ressenti autant de joie que lorsqu’elle est née. Il a toujours voulu une fille.