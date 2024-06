Angelina Jolie et Shiloh, la fille de Brad Pitt, abandonnent le nom de son père

Shiloh Jolie-Pitt, la fille des acteurs Angelina Jolie et Brad Pitt, a intenté une action en justice pour se distancier de son père – du moins de nom.

Shiloh a célébré son 18e anniversaire lundi en déposant une requête auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles pour supprimer le « Pitt » de son nom complet. L’adolescente, dont le nom complet est actuellement Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, souhaite que son nom soit « Shiloh Nouvel Jolie », selon la pétition examinée par le Times.

Un représentant de Jolie n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times. Un représentant de Pitt n’a pas commenté la pétition.

Shiloh est née le 27 mai 2006 à Swakopmund, en Namibie. Elle est la troisième aînée des six enfants de l’ancien couple puissant d’Hollywood et l’aînée de leurs trois enfants biologiques. Ils partagent également les enfants Maddox, Pax, Zahara et les jumeaux Knox et Vivienne.

La doubleuse de « Kung Fu Panda 3 » a demandé à changer de nom au milieu du divorce controversé et interminable de ses parents. En septembre 2016, Jolie a demandé le divorce de son « M. ». et Mme Smith », co-star quelques jours après qu’ils auraient eu une altercation physique sur un vol de retour en avion privé en provenance d’Europe. Plusieurs enfants des acteurs auraient également été impliqués dans l’incident, selon un rapport du FBI. Les détails de la confrontation de 2016 sont apparus dans un procès intenté par Jolie en 2022 contre les forces de l’ordre fédérales.

Le règlement du divorce de Jolie et Pitt qui dure depuis des années est compliqué par des tensions juridiques accrues concernant leur domaine viticole Château Miraval et leur ancienne maison familiale. En février 2022, Pitt a poursuivi Jolie et sa société, Nouvel, pour avoir prétendument vendu sa part de leur domaine viticole, sans son consentement supposément convenu, afin de « saisir les bénéfices qu’elle n’avait pas gagnés et les retours sur un investissement qu’elle n’avait pas fait ».

Jolie a riposté en déposant une plainte incidente en octobre 2022. Plus tôt cette année, son équipe juridique a déposé une requête pour acquérir les communications de Pitt découlant d’un accord de non-divulgation « global » prétendument lié à la vente.

Jolie et Pitt sont légalement célibataires – c’est-à-dire célibataires – depuis 2019 mais n’ont pas encore finalisé les détails de leur divorce.

Shiloh est peut-être la première enfant de Jolie-Pitt à porter son changement de nom devant le tribunal, mais certains de ses frères et sœurs ont également publiquement abandonné le nom de famille de leur père ces dernières années. Dans une vidéo partagée par Essence en 2023, on peut voir et entendre Zahara se présenter comme membre de la sororité Alpha Kappa Alpha au Spelman College. « Je m’appelle Zahara Marley Jolie », crie-t-elle entre deux poses.

De plus, Vivienne, 15 ans, a laissé tomber « Pitt » dans son crédit Playbill pour la nouvelle comédie musicale « The Outsiders », produite par sa mère, Personnes rapporté cette semaine.

Nardine Saad, rédacteur du Times, a contribué à ce rapport.