Angelina Jolie et sa fille Zahara se rendent à l’aéroport de New York : photos – Hollywood Life

Angelina Jolie et sa fille de 18 ans Zahara rentrent chez eux après quelques jours amusants à New York. Les maléfique L’actrice de 47 ans et une étudiante du Spelman College ont été photographiées arrivant à l’aéroport JFK avant un vol au départ le vendredi 13 janvier.

Le doux duo mère-fille est resté assez décontracté pour leur voyage à l’aéroport. Zahara vêtue d’un denim légèrement délavé et d’un haut court noir associé à des Converse noires classiques à taille basse et à une veste noire. Elle avait ses longs cheveux bruns en tresses qui tombaient en cascade sur le haut de ses cuisses. Pendant ce temps, sa célèbre mère portait un ensemble entièrement noir composé d’un pantalon, de baskets, d’un long caban et d’un fourre-tout Yves Saint Laurent. Elle portait également des aviateurs sombres, bien qu’elle soit à l’intérieur.

Leur arrivée à l’aéroport est survenue deux jours après qu’ils aient été aperçus en train de profiter d’une séance de shopping dans la Grosse Pomme le 10 janvier. Angie et Zahara ont été photographiées en train de quitter leur hôtel de Manhattan, Angie portant le même manteau mentionné ci-dessus. Le couple a également été vu faire du shopping à Los Angeles le mois dernier après que Zahara soit rentrée de son université basée à Atlanta, en Géorgie, pour les vacances d’hiver. Ils passent certainement beaucoup de temps de qualité ensemble tant qu’ils en ont !

Les Éternels La star était sur le campus de Spelman en août 2022 pour faire entrer Zahara à l’école pour la première fois, une expérience qu’elle a eue avec son fils aîné, Maddox, deux ans plus tôt. “Angelina a toujours eu un lien incroyablement étroit avec Zahara, donc la voir partir à l’université est très douce-amère », a déclaré EXCLUSIVEMENT une personne proche d’Angelina. HollywoodLa Vie à l’époque. “Ils ont passé plus de temps seuls ensemble parce qu’Angie sait à quel point sa petite fille va lui manquer.”

Il n’a pas fallu longtemps à Angie pour voir sa fille, car elle était de retour sur le campus en octobre pour le week-end des retrouvailles. “Zahara était si heureuse qu’Angie ait pu passer du temps à son école”, a déclaré une source à HollywoodLa Vie. “Ce n’est pas la première fois qu’Angie était là, mais la dernière fois, c’était au tout début de l’année scolaire avant que Zahara ne puisse vraiment se faire une idée de son environnement.”

“Écoutez, je sais que vous essayez de ne pas se faire remarquer, alors quand nous prenons ce selfie, regardez simplement vers le bas au lieu que je lève l’appareil photo. Frais?” Angelina Jolie : “Super plan !” pic.twitter.com/ZUFcpHsCI1 – JB1 (@BlackrThaBerry) 23 octobre 2022

L’initié a même déclaré qu’Angelina avait gracieusement pris le temps de prendre des photos avec certains fans, comme on le voit ci-dessus. “Ce fut une surprise totale pour tous les étudiants et tout le monde voulait leur parler et prendre des photos”, ont-ils ajouté.

Angelina partage Zahara, Maddox et ses quatre autres enfants avec son ex-mari, Brad Pitt. Zahara et Maddox, 21 ans, sont adoptés, ainsi que leur frère, Pax Thiên19. Les acteurs ont aussi trois enfants biologiques : Shiloh Nouveljumeaux de 16 et 14 ans Knox Léon et Vivienne Marcheline.

