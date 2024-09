Angelina Jolie et sa fille Zahara portent des robes blanches à la première de « Maria »

Angelina Jolie rayonnait en arrivant à l’avant-première de son film Marie avec sa famille à ses côtés.

L’acteur et réalisateur s’est promené dimanche soir dans l’Alice Tully Hall à New York avec ses trois enfants aînés : ses fils Maddox, 23 ans, et Pax, 20 ans, et sa fille Zahara, 19 ans. (Elle est également maman de Shiloh, 18 et 16 ans. -ans, les jumeaux Vivienne et Knox, issus de son mariage avec Brad Pitt.)

Jolie et Zahara se sont coordonnées dans d’élégantes robes blanches. Celle de Jolie était une Madame Grès vintage. La robe aérienne à col en V avait un corsage asymétrique froncé et une jupe fluide. Jolie l’a coiffé de plateformes rouge merlot dans un design entrecroisé avec des panneaux en maille, depuis Aquazzura. L’acteur portait une manucure rouge classique et une lèvre rouge audacieuse pour contraster avec le blanc de sa robe, et a rehaussé son look avec des boucles d’oreilles en diamant blanc et une bague en diamant. Elle avait les cheveux ondulés et séparés sur le côté.

Joy Malone//Getty Images

Zahara a opté pour une robe dos nu blanche et soyeuse avec un décolleté en V similaire à celui de sa mère. La pièce coulait jusqu’à ses pieds et elle l’accessoirisait uniquement avec des boucles d’oreilles en perles, un collier de perles, un bracelet en or et plusieurs petites boucles d’oreilles en or.

Joy Malone//Getty Images

Les garçons, quant à eux, étaient plus élégants dans leurs costumes. Maddox portait un costume et une cravate noirs classiques, une chemise blanche, des chaussures habillées noires et des lunettes à monture noire. Et Pax, qui suit les traces de ses parents dans l’industrie cinématographique, ressemblait à une véritable star de cinéma dans un costume gris béton avec un subtil motif à carreaux, une chemise blanche, une cravate gris métallisé, des chaussures marron et des lunettes de soleil noires. Il portait un bandage sur la main car il se remet encore de son récent accent de vélo électrique.

Joy Malone//Getty Images

La première du film a lieu lors du 62e Festival du film de New York, qui se déroule du 27 septembre au 14 octobre. Marieréalisé par Pablo Larraín, est un drame biographique sur la défunte chanteuse d’opéra Maria Callas, interprétée par Jolie. La voix chantée de l’acteur apparaît dans certaines parties du film, tandis que dans d’autres scènes, des enregistrements de la voix de Callas sont utilisés.