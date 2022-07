Angelina Jolie et sa fille Zahara Bond au musée du Vatican à Rome – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Angelina Jolie47 ans, était tout sourire lors de sa récente sortie avec sa fille Zahara Jolie Pitt, 17. L’actrice a été photographiée en train de visiter le musée du Vatican à Rome, en Italie, avec l’adolescente, le 20 juillet, et avait l’air radieuse. Ils ont été vus marchant sur les marches extérieures de l’attraction touristique populaire avec quelques autres personnes et portant des tenues décontractées et confortables.

Angelina était une beauté dans une robe d’été blanche à manches courtes et des chaussures à enfiler tandis que Zahara portait un haut marron à manches courtes, une mini-jupe noire et des baskets blanches. Les deux dames avaient les cheveux détachés et la maman adorée a ajouté des lunettes de soleil transparentes à son look. Elle portait également un petit sac à main blanc alors qu’elle montrait un maquillage d’apparence naturelle.

La dernière sortie d’Angelina et Zahara à Rome n’est pas la première à laquelle on les voit ensemble. Ils ont récemment été aperçus en train de faire du shopping dans la ville il y a à peine quatre semaines et se sont tenu la main, montrant leur doux lien. La Fille interrompue La star portait une autre tenue blanche composée d’un débardeur et d’un pantalon ample tandis que Zahara portait un crop top noir à manches courtes avec une jupe longue à motifs noirs et blancs.

En plus de Zahara, Angelina est maman de cinq autres enfants, dont Maddox20, Pax18 ans, Shilojumeaux de 16 et 14 ans Vivienne et Knoxqu’elle partage avec son ex Brad Pitt. La mère aimante est souvent vue avec sa progéniture, qu’elle soit aux États-Unis ou à l’étranger dans d’autres pays incroyables. Elle a également récemment célébré l’anniversaire de Vivienne et Knox à Rome, où elle séjourne depuis un certain temps en raison de son travail, et Brad s’y est rendu par avion pour célébrer avec eux.

“Angelina a un calendrier de tournage serré [on the movie, Without Blood] elle est donc soulagée que Brad ait pu venir à Rome pour voir les enfants et être là pour l’anniversaire de Knox et Vivienne, cela signifie beaucoup pour elle qu’il ait fait le voyage », a récemment déclaré EXCLUSIVEMENT une source HollywoodLa Vie. «Elle se plie toujours en quatre pour s’assurer que les enfants passent du temps avec leur père, surtout lors d’occasions spéciales comme les anniversaires et les vacances. Mais dans cette situation, elle insistait sur la façon dont tout cela fonctionnait, donc le fait que Brad soit intervenu et ait fait le voyage a enlevé un poids énorme sur ses épaules, ses efforts ne sont pas passés inaperçus.