Angelina Jolie et sa fille Vivienne sourient à l’aéroport JFK : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Angelina Jolie48 ans, et sa mini-fille Vivienne, 15 ans, avaient l’air de profiter pleinement d’être ensemble alors que le duo traversait l’aéroport JFK de New York jeudi. En photos et vidéo vous pouvez VOIR ICI, le Sel L’actrice avait l’air chic dans un trench-coat mi-long beige associé à un pantalon large gris. Elle a terminé le look avec une paire de talons aiguilles et des lunettes de soleil beiges assorties, se maquillant doucement et tirant ses mèches brunes dans un chignon lâche. Angie sourit joyeusement tout en discutant avec sa fille et en traversant l’artère très fréquentée.

Sa fille adolescente avait l’air ravie de passer du temps avec sa mère, portant un haut bleu décontracté à manches longues, un pantalon de survêtement noir et un masque noir. À un moment donné, elle a baissé le masque pour montrer une ressemblance frappante avec ses deux célèbres parents, Angelina et son ex. Brad Pitt. Vivienne accessoirisée avec une paire de baskets montantes en toile et portait ses cheveux châtain clair directement autour de ses épaules.

Vivienne, avec son frère jumeau Knox Jolie-Pitt, est l’un des deux plus jeunes enfants de l’ancien couple. Brad et Angelina, qui ont joué ensemble dans M. et Mme Smith, partager également des enfants adoptés Maddox, Zaharaet Paix, et enfant biologique Shiloh.

Dans une interview en 2021, Angelina a expliqué comment ses enfants se sont développés à mesure qu’ils atteignent et approchent l’âge adulte. « Ce sont des gens formidables, et comme ils sont si nombreux, je pense qu’ils ont eu un effet très significatif les uns sur les autres », a-t-elle déclaré. PERSONNES à l’époque. « Ce n’est pas comme si j’étais à la tête de quoi que ce soit. Je suis très honnête avec mes enfants. Et je suis très humain avec mes enfants.

Elle a également souligné à quel point ils sont chacun individuels, bien qu’ils aient les mêmes parents très célèbres. «J’ai six êtres humains très individuels chez moi», a-t-elle expliqué. «Je suis tellement enthousiasmé par toutes les différentes étapes, sentiments et curiosités qu’ils traversent. Pourquoi ne le serais-tu pas ? Nous sommes censés les aider à découvrir qui ils sont. Et vous ne pouvez pas découvrir qui ils sont si vous ne développez pas avec enthousiasme avec eux.