Angelina Jolie et sa fille Vivienne marchent sur le tapis rouge avec Kristen Bell

Angelina Jolie et sa fille Vivienne Jolie Pitt ont clairement trouvé leur activité de liaison mère-fille.

Après tout, le duo a récemment fait une apparition au Reefer Madness : la comédie musicale soirée d’ouverture à Los Angeles le 30 mai avec Kristen Bellillustrant encore davantage leur amour commun pour le théâtre musical.

Pour l’occasion, Angelina a enfilé un t-shirt avec une cravate placée de travers sur le devant, ainsi qu’un blazer noir, un pantalon et des lunettes de soleil sombres. Pendant ce temps, son fils de 15 ans portait une chemise boutonnée bleue avec un gilet boutonné noir, un pantalon noir et des baskets Converse. Kristen a juxtaposé les deux en arborant une longue robe bleue avec une pièce transparente plus légère qui accentuait un décolleté en V profond.

Et tandis qu’Angelina, qui partage également des enfants Maddox22, Personnes20, Zahara19, Shiloh18 ans, et le jumeau de Vivienne Knox15 ans, avec un ex Brad Pitt– était probablement présente pour soutenir Kristen, qui a produit la nouvelle comédie musicale et qui a joué dans le film du même nom de 2006, elle est récemment devenue encore plus fan de théâtre musical grâce à sa fille.