Angelina Jolie et sa fille Vivienne en pantalon beige au théâtre – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Angelina Jolie48 ans, et sa fille Vivienne, 15 ans, ressemblait à des jumeaux samedi, alors qu’ils portaient tous les deux un pantalon beige. L’actrice et l’adolescent ont été photographiés en train de sortir d’un véhicule et de marcher sur un trottoir extérieur alors qu’ils visitaient un théâtre à New York, NY. Angelina portait également un blazer beige assorti sur un haut beige clair et avait les cheveux lâchés, tandis que Vivienne portait un T-shirt violet rentré dans son pantalon et avait les cheveux relevés en queue de cheval.

Les deux sont restés proches alors qu’ils franchissaient les portes de leur emplacement prévu, et à un moment donné, Angelina a laissé Vivienne se placer devant elle pour s’assurer qu’elle allait bien et à l’abri des spectateurs. La maman adorée a ajouté des chaussures plates beiges brillantes à son look, tandis que sa mini-moi a ajouté des baskets bleues et blanches aux siennes.

Avant qu’Angelina et Vivienne n’attirent l’attention pour leur dernière sortie à New York, elles ont fait tourner les têtes lors d’une autre sortie dans la Grosse Pomme, il y a quelques jours à peine. Cette dernière a séduit avec une nouvelle coiffure alors que ses cheveux étaient baissés avec une frange plus longue, et elle portait une tenue décontractée qui comprenait un haut blanc à manches longues et un pantalon bleu foncé. Ses parents superstars portaient également une longue robe noire sous un blazer assorti et des talons beiges.

Vivienne n’est pas la seule des enfants d’Angelina avec qui elle passe souvent du temps. Elle et ex Brad Pitt partagent également cinq autres enfants, dont Maddox22, Pax19 ans, Zahara18 ans, Shilo17 ans et le frère jumeau de Vivienne Knox, 15 ans, et elle a été vue avec chacun d’eux à de nombreuses reprises. Qu’ils fassent du shopping ou qu’ils aillent dîner, la famille très unie semble toujours passer un bon moment ensemble.

Quand Angelina ne se concentre pas sur le fait d’être un parent aimant, elle travaille dur dans sa carrière d’actrice et sur des projets caritatifs. Il a été récemment rapporté qu’elle avait embauché Vivienne pour être son assistante lors d’une adaptation à Broadway de Les étrangers, qu’elle s’apprête à produire. La fière maman a révélé la nouvelle dans un communiqué à HE.

« Viv me rappelle ma mère en ce sens qu’elle ne se concentre pas sur le fait d’être le centre de l’attention, mais sur le soutien d’autres créatifs », a expliqué Angelina. « Elle est très réfléchie et sérieuse à propos du théâtre et travaille dur pour mieux comprendre comment contribuer. »