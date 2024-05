Angelina Jolie et sa fille à l’avant-première après que les enfants aient abandonné le nom de Pitt

Angelina Jolie a assisté à une première musicale avec sa fille Vivienne. Getty Images

Angelina Jolie et sa fille Vivienne ont assisté jeudi à la soirée d’ouverture de « Reefer Madness: The Musical » à Los Angeles.

Le jeune homme de 15 ans a foulé le tapis rouge dans un gilet noir, assorti à un pantalon large et des baskets Converse.

Sa mère portait un costume noir et des lunettes de soleil, complétant son look avec un t-shirt blanc graphique représentant une cravate.

Le duo a célébré « Reefer Madness : The Musical » avec Kristen Bell. Getty Images

Le couple mère-fille était assorti en noir. FilImage

Le couple mère-fille a posé pour des photos avec Kristen Bell, qui a joué dans l’adaptation cinématographique de 2005 de la comédie musicale de 1998 et apparaît également dans la nouvelle reprise du 25e anniversaire.

La sortie de Jolie avec Vivienne fait suite à l’adolescente et à son frère aîné Shiloh qui ont tous deux abandonné le nom de famille de leur père Brad Pitt.

Vivienne, née Vivienne Jolie-Pitt, a fait la une des journaux dimanche pour son rôle de Vivienne Jolie dans l’affiche de « The Outsiders » à Broadway, sur lequel elle a travaillé comme assistante de production.

Cette sortie intervient après que Vivienne aurait ombragé son père, Brad Pitt. Getty Images

Elle a laissé tomber son nom de famille dans l’affiche de « The Outsiders ». Bruce Glikas/Getty Images

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci pour l’enregistrement!

Un jour plus tard, Shiloh, qui est également née sous le nom de famille Jolie-Pitt, a déposé des documents judiciaires à l’occasion de son 18e anniversaire pour abandonner légalement le surnom de son père.

Un juge n’a pas encore accédé à la demande.

Notamment, Zahara, la sœur de Vivienne et Shiloh, âgée de 19 ans, s’est appelée « Zahara Marley Jolie » en criant son nom lors d’une cérémonie d’intronisation de la sororité Alpha Kappa Alpha en novembre 2023.

Elle était connue sous le nom de Vivienne Jolie. playbill.com

Jolie et Pitt sont également les parents de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et Knox. FilImage

Jolie, 48 ans, et Pitt, 60 ans, sont également les parents du frère jumeau de Vivienne, Knox, ainsi que de leurs fils Maddox, 22 ans, et Pax, 20 ans.

Leur aîné n’utiliserait apparemment que le nom de famille de la star du « Fight Club » dans les documents juridiques.

Le « M. & Mrs. Smith », les co-stars se sont séparées en 2016 et ont été déclarées légalement célibataires trois ans plus tard – mais sont toujours impliquées dans une bataille juridique controversée.

Shiloh a demandé lundi de supprimer légalement le nom de famille de Pitt du sien. FilImage

Zahara a abandonné le nom de famille de l’acteur lors d’une cérémonie AKA l’année dernière. Dave Benett/WireImage

Jolie dit à Vogue en septembre 2023, elle et ses enfants avaient « beaucoup de guérison à faire » après le divorce.

Les plus petits étaient présents lors du tristement célèbre incident d’avion en 2016 qui a conduit à la séparation de Jolie et Pitt après 12 ans de vie commune.

L’actrice a allégué dans un rapport du FBI, publié en 2022, que son mari de l’époque l’avait « poussée », avait couru « vers [one of their kids] comme s’il allait attaquer » et a endommagé l’avion avec du vin et de la bière renversés.

Maddox ferait de même, à moins qu’il ne signe des documents juridiques. REUTERS

Pitt et Jolie ont rompu en 2016. Images PA via Getty Images

Une source proche de Pitt avait déclaré à Page Six à l’époque que les affirmations de la star de « Maléfique » étaient « complètement fausses ».

L’acteur de « Bullet Train » a parlé de son parcours de sobriété en 2017, avouant à GQ Style qu’il était « vraiment, vraiment heureux d’en finir avec… fuir ses sentiments ».

Pitt sort actuellement avec Ines de Ramon, et le couple aurait emménagé ensemble plus tôt cette année.