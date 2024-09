Photo : Angelina Jolie et Halle Berry partagent des ambitions similaires : Source

Selon certaines informations, Angelina Jolie aurait trouvé une nouvelle meilleure amie parmi les célébrités, et elle n’est autre que Halle Berry.

Selon un initié de En contact chaque semaine, le mérite de cette rare amitié revient à Halle Berry, qui est restée en contact avec sa co-star.

Révélant des détails sur leur lien, une source proche a récemment déclaré : « Halle est la première nouvelle amie de premier plan d’Angelina depuis plusieurs années. Elles s’entendent vraiment bien. »

La source a également déclaré : « C’est un honneur pour Halle qu’elle ait fait en sorte qu’ils puissent rester des amis proches même après avoir arrêté de travailler ensemble tous les jours. [on their recently shot film Maude V. Maude].”

En parlant de la Catwoman ancienne élève de The Last of Us, la source a ajouté qu’elle ne se connectait pas « souvent » avec sa co-star car « comme Angelina, elle n’a jamais eu beaucoup d’amis qui sont des acteurs de son même niveau. »

« Mais elle et Angelina ont eu des vies très similaires », a affirmé la source, notant : « Elles ont même remporté leurs Oscars à deux ans d’intervalle. Et d’ailleurs, elles veulent toutes les deux un deuxième Oscar et elles ont juré de se soutenir mutuellement dans cette quête. »

Avant de conclure la conversation, l’initié a déclaré : « Mais plus important encore, ce sont tous deux des survivants, avec plus de 70 ans d’expérience dans le showbiz de haut niveau à eux deux. Cela a pris du temps, mais ils se comprennent vraiment et se soutiennent mutuellement. »