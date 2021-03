Angelina Jolie et Ellen Pompeo sont les meilleures amies dont nous ne savions jamais avoir besoin

Nouvelle alerte d’amitié: Angelina Jolie et L’anatomie de Grey Star Ellen Pompeo traînent officiellement.

Le 3 mars, le Monsieur et Madame smith L’actrice a été aperçue en train de dîner avec la star de la télévision à E. Baldi, un restaurant du quartier de Beverly Hills à Los Angeles. Le couple a été rejoint par certains de leurs enfants. Angelina est maman de Maddox, 19, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14 ans et jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans, avec son ancien mari Brad Pitt, tandis qu’Ellen et son mari, producteur de musique Chris Ivery, partager Stella, 11, Terre de sienne, 6 et Eli, 4.

Les deux ont également accidentellement coordonné leur apparence: alors qu’Angelina secouait un ensemble entièrement blanc, Ellen était son opposé dans une coupe entièrement noire.

Les deux femmes sont très occupées en ce moment. Ellen, qui est également productrice sur L’anatomie de Grey, partagé avec Tracy Smith sur Actualités CBS que la série peut décider de se retirer après la saison en cours.

« Je veux juste m’assurer que nous faisons ce personnage et cette série et les fans », a déclaré Ellen à la sortie. « Je veux m’assurer que nous le faisons correctement. »