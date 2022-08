Angelina Jolie et Brad Pitt: des documents du FBI révèlent de nouvelles informations sur l’incident d’avion de 2016 – National

REMARQUE : L’article suivant contient du contenu que certains pourraient trouver dérangeant. Veuillez lire à votre propre discrétion.

Un rapport du FBI a révélé qu’Angelina Jolie avait accusé l’ancien mari Brad Pitt de l’avoir intimidée, elle et leurs six enfants, lors d’une confrontation physique à bord de leur jet privé en 2016.

Selon NBC News, une “Jane Doe” anonyme a récemment déposé une plainte en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA) contre le FBI, demandant la publication du rapport fédéral.

Le dossier anonyme affirmait que “le mari aurait agressé physiquement et verbalement la plaignante et les enfants, qui ont” subi un traumatisme physique et mental durable à la suite de l’agression “”, a rapporté NBC.

Jolie, 47 ans, n’a pas commenté publiquement la demande FOIA ou l’incident présumé de 2016.

Pitt, 58 ans, n’a pas non plus répondu publiquement, bien qu'”une source proche de Brad Pitt” ait déclaré mercredi au magazine People que Jolie demandait les rapports du FBI dans le but de blesser son ex-mari. La source a affirmé que l’incident de 2016 avait fait l’objet d’une enquête du FBI et que le rapport avait été consulté par l’ancien couple de célébrités, Jolie ayant décidé de ne pas porter plainte.

«Quelles sont les motivations d’une personne à prendre du temps devant les tribunaux et des ressources publiques pour déposer une demande anonyme FOIA pour du matériel dont elle dispose depuis des années? Il n’y en a qu’un : infliger le plus de douleur possible à son ex”, a déclaré la source à People. « Il n’y a aucun avantage à cela. Il est préjudiciable aux enfants et à toute la famille que cela soit rendu public.

Selon NBC, qui a obtenu le rapport du FBI (qui n’a pas été rendu public), le dossier raconte la version de Jolie de l’incident de l’avion privé de 2016.

Elle a affirmé que Pitt avait bu et versé de la bière sur elle pendant le vol de plusieurs heures vers l’aéroport international de Los Angeles après des vacances en famille de deux semaines. En 2017, Pitt a déclaré à GQ qu’il était récemment sobre et qu’il avait lutté contre l’alcool.

Le rapport du FBI a affirmé qu’une dispute avait éclaté dans l’avion lorsque le couple n’était pas d’accord sur les styles parentaux, a rapporté CNN. Pitt aurait dit à Jolie : “Tu ne sais pas ce que tu fais”, quand il s’agissait d’élever leurs enfants.

Jolie a affirmé dans le rapport du FBI qu’elle pouvait dire que Pitt était bouleversé, et quand elle lui a posé la question, il a répondu: “Ce gamin ressemble à un gamin du roi Columbine.”

Le rapport poursuit en alléguant que Pitt “a attrapé (Jolie) par la tête, l’a secouée, puis l’a attrapée par les épaules et l’a secouée”. Le rapport indique que Pitt a frappé le plafond de l’avion au moins quatre fois, a rapporté NBC.

Lorsque l’un des enfants du couple aurait posé des questions sur les combats, Jolie a déclaré dans le rapport du FBI que Pitt avait répondu : « Non, maman ne va pas bien. Elle ruine cette famille. Elle est folle.”

Jolie aurait également empêché Pitt d’attaquer une autre personne dans l’avion qui aurait tenté d’intervenir. Elle a affirmé qu’il avait causé plus tard 25 000 $ US de dommages en renversant du vin sur un siège d’avion.

Le rapport du FBI comprenait une photo de la main et du coude blessés de Jolie, a rapporté NBC.

À son atterrissage à Los Angeles, Jolie, via le rapport du FBI, a affirmé que Pitt avait refusé de débarquer, en disant : « Tu ne vas nulle part. Tu ne descends pas de ce putain d’avion. Allez tous vous faire foutre. Je suis putain de te quitter.

CNN a rapporté que le FBI et le Département des services à l’enfance et à la famille (DCFS) du comté de Los Angeles ont clos une enquête sur des allégations de violence physique impliquant les enfants du couple de célébrités aux mains de Pitt en novembre 2016. Aucune accusation n’a été portée contre Pitt.

Jolie et Pitt ont demandé le divorce en septembre 2016. Une bataille pour la garde des six enfants du couple (Maddox, 21 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 14 ans) est en cours.