Angelina Jolie est totalement méconnaissable avec ses cheveux bouclés XL des années 80

La beauté d’Angelina Jolie est sans doute l’une des femmes les plus reconnaissables au monde, n’êtes-vous pas d’accord ? Même entre ses looks sombres et grunge lors de séances photos, ses transformations magiques au cinéma et ses glamours sur le tapis rouge du vieux Hollywood, la carte de visite de l’actrice jamais décline. Mais on ne peut pas en dire autant d’aujourd’hui… à tel point que vous devrez peut-être faire un double, non, tripler prenez l’image suivante…

Selon une publication Instagram partagée plus tôt dans la journée [September 20, 2024]Angelina Jolie est la dernière star en couverture de Livre de mode CR‘s Numéro automne/hiver 2024. « Voici la première couverture de CR Love & Fantasies, avec la légendaire @angelinajolie. Dans notre numéro automne/hiver 2024, Angelina Jolie s’entretient avec la directrice exécutive de CR, @carineroitfeld, sur la façon dont son collectif créatif @atelierjolieofficial est un foyer pour les artistes », a écrit la publication en légende de l’annonce.

Maintenant, aussi intrigués que nous soyons d’entendre tout sur le collectif créatif de la star, ce qui nous a intrigué au premier coup d’œil, c’est à quel point elle est différente sur l’image de couverture partagée.

Elle a l’air complètement méconnaissable !

Ces gigantesques boucles de bal inspirées des années 80 (créées par un coiffeur) Renato Campora) ne pouvait pas être plus éloignée de son style lissé emblématique. Et, même si elle est en noir et blanc, la couleur des cheveux d’Angelina semble plus claire que leur ton brun naturel. Dans l’ensemble, *le baiser du chef* !

Comme le dit si justement un fan dans la section commentaires : « Le visage le plus emblématique de tous les temps. »

Suivez Lia sur Instagram.