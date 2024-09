Angelina Jolie est méconnaissable avec ses cheveux bouclés

Si quelqu’un à Hollywood a un look sensuel caractéristique, c’est Angelina Jolie, qui arbore son œil charbonneux et ses cheveux noirs presque constamment depuis qu’elle a fait ses débuts sur scène avec Les pirates informatiques. Mais plus récemment, elle a adopté une couleur de cheveux plus claire et un maquillage plus doux – et dans sa dernière série pour Livre de mode CRl’actrice oscarisée est sortie très, très loin de son style habituel et est apparue avec de grands cheveux bouclés tout en parlant de sa ligne de mode, Atelier Jolie, et de sa vie de maman.

Les photos instantanément emblématiques ont été prises par l’équipe de photographes italo-suisse Luigi & Iango et montrent Angelina Jolie posant dans des pièces de sa propre collection. Et si la robe drapée qu’elle porte est indéniablement spectaculaire, on peut dire sans se tromper que ses cheveux plus grands que nature ont volé la vedette. Au lieu de sa coiffure habituelle, droite et avec une raie au milieu, les photos la montrent avec des boucles serrées qui volent autour d’elle de la manière la plus épique qui soit.

Avec l’aimable autorisation de CR Fashion Book



Avec l’aimable autorisation de CR Fashion Book



Avec l’aimable autorisation de CR Fashion Book



Dans l’interview qui accompagne le film, Angelina Jolie s’est confiée sur sa mère, Marcheline Bertrand, et sur son rôle de mère elle-même : « Dès que vous devenez parent, vous n’êtes plus jamais la première. Votre vie appartient à quelqu’un d’autre. C’est un sentiment magnifique. »

Elle a également souligné que son engagement philanthropique – Jolie est devenue aussi célèbre pour ses efforts humanitaires que pour ses activités d’actrice – découlait de ce qu’elle avait vu de sa mère. Elle a noté que le fait de voir des familles en difficulté partout dans le monde lui avait donné envie d’aider de toutes les manières possibles.

« Ma mère était une personne très ouverte sur le monde, réfléchie, qui me parlait souvent d’injustice », a partagé Angelina Jolie, ajoutant que sa « vision du monde est largement façonnée par les familles de réfugiés, et j’ai beaucoup de respect pour elles ».

Avec l’aimable autorisation de CR Fashion Book



Jolie fait son retour sur grand écran dans Marieun film biographique qui explore les derniers jours de la chanteuse d’opéra Maria Callas. Angelina Jolie a décrit le processus d’incarnation de la soprano, affirmant qu’il lui a fallu du temps et une immersion totale dans ses performances.

« Je restais assise dans le noir pendant des heures, écoutant souvent sa musique. Elle est sa musique et grâce à cela, on peut commencer à la connaître et à la ressentir, si on la laisse entrer », a expliqué Angelina Jolie. Elle a également déclaré que l’expérience avait été thérapeutique, ajoutant : « D’une certaine manière, c’était la thérapie dont je n’avais pas conscience d’avoir besoin. »

Pour tous ceux qui recherchent un exemplaire du prochain numéro de Livre de mode CRil est disponible en pré-commande ici.