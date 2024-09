Photo : Angelina Jolie « en a assez de l’attention publique » concernant sa santé : source

Angelina Jolie aurait réagi aux rumeurs liées à sa santé.

Selon un initié au courant de En contact chaque semaine« Angelina jure qu’elle est en parfaite santé. »

La mère de six enfants « en a assez de l’examen incessant [when it comes to her body]d’où le port de vêtements épais pour se couvrir même en cas de températures élevées. »

« Pour les gens du monde d’Angie, il y a toujours une inquiétude persistante, mais ils savent maintenant qu’il ne faut pas en parler », a également confié la source.

En plus de cela, la source a mentionné : « Elle a clairement fait savoir qu’il s’agissait de sa vie, de son corps, et que personne ne devait plus la questionner à ce sujet – point final. »

« Elle n’est en aucun cas mal nourrie, et des décennies de rumeurs selon lesquelles elle serait dangereusement maigre ou souffrirait d’un quelconque trouble alimentaire sont complètement fausses et extrêmement cruelles », a insisté la source.

Ils ont conclu en disant : « Elle souligne qu’elle est mince depuis son enfance. C’est quelque chose avec laquelle elle est parfaitement à l’aise et personne n’a besoin de s’inquiéter ou de paniquer. »