Angelina Jolie donne un aperçu du nouveau film ‘Without Blood’, parle de travailler avec ses fils Pax, Maddox

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice oscarisée Angelina Jolie a dit franchement qu’elle travaillait avec ses fils sur le nouveau film “Without Blood”.

“Nous travaillons bien ensemble. Quand une équipe de tournage est à son meilleur, on a l’impression d’être dans une grande famille, donc c’était naturel”, a déclaré Jolie dans une nouvelle interview avec le magazine People.

Deux des fils de l’actrice de “Salt”, Maddox, 21 ans, et Pax, 18 ans, ont travaillé dans le département d’assistant réalisateur sur le plateau de tournage italien. Le département sert de liaison entre le réalisateur du film et les autres départements d’un film, selon People.

Cependant, ce n’est pas le premier film sur lequel la famille collabore.

ANGELINA JOLIE DEVIENT ÉMOTIONNELLE EN DÉPOSANT SA FILLE ZAHARA AU COLLÈGE: “JE VAIS COMMENCER À CRYER”

En 2017, Pax a donné un coup de main à sa mère dans le film “First They Killed My Father”. Son rôle était de prendre des photos pour le film.

Pour le nouveau film de Jolie “Without Blood”, qu’elle réalise, l’actrice a déclaré que son fils avait “travaillé dur” sur le plateau, car le travail de Pax était axé sur la capture d’images en coulisses.

“Sans sang” est basé sur le roman du même nom de 2002 écrit par Alessandro Barrico. Jolie a expliqué ce que le livre signifiait pour elle et pourquoi elle avait décidé de réaliser un film à ce sujet.

“Le livre a eu un impact sur moi, comme sur tant d’autres personnes”, a-t-elle déclaré. “Il porte des thèmes et des questions importantes à discuter.”

Salma Hayek et Demián Bichir jouent dans le film, et Jolie a décrit leurs deux performances comme “incroyables”.

“Salma et Demián sont très authentiques et courageuses dans ce film. J’étais fan de leur travail. Je savais qu’elles apporteraient un engagement et un savoir-faire solides au film, mais honnêtement, elles m’ont toutes les deux époustouflée”, a-t-elle déclaré.

Jolie et Hayek ont ​​déjà travaillé ensemble sur le film Marvel de 2021 “The Eternals”, et elle a dit que sa co-star était “si brute et si authentique… fascinante”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Hayek a partagé des éloges similaires avec le média plus tôt cet été, déclarant que Jolie était “probablement le meilleur réalisateur avec qui j’ai jamais travaillé”.

“C’était un film difficile à faire. Et puis d’une certaine manière, c’était une joie de souffrir autant [because]… elle était incroyablement bonne”, a déclaré Hayek.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Jolie partage quatre autres enfants avec son ex-mari Brad Pitt : Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox. Ils n’ont pas travaillé sur le film “Without Blood”.