La mère de six enfants a également prononcé un discours lors de la deuxième Conférence internationale sur l’action avec les femmes et la paix à Séoul en novembre.

« La vérité est que la vie d’une femme ne se classe pas aussi bien que celle d’un homme bien plus universellement que nous ne sommes prêts à l’admettre », a déclaré Jolie. << La violence sexuelle liée aux conflits est une manifestation de cette réalité. Il semble que nous ne croyons aux droits des femmes et des filles que jusqu'à un certain point. Dans notre vie quotidienne, au point que cela pourrait nous forcer à voir quelque chose que nous ne souhaitons pas. voir et agir en conséquence. En politique, au point que cela ne fait pas concurrence aux intérêts particuliers. Dans notre politique étrangère, au point que cela n'entre pas en conflit avec les affaires et le commerce. Au Conseil de sécurité, au soulignons qu'un membre du P5 choisit de déposer un veto pour protéger un allié, peu importe à quel point ses mains sont sanglantes. Et dans le règlement des conflits, les droits des femmes et des filles comptent au point que nous pouvons déclarer le succès et passer à autre chose. "

Elle a ensuite ajouté: «C’est cette attention à un point qui signifie que l’égalité des sexes est encore au moins un siècle, que la violence domestique s’est fortement aggravée pendant la pandémie et que le nombre de personnes déplacées par les conflits et les persécutions – plus de la moitié des femmes et enfants — a doublé en une décennie. «