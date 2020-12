Angelina Jolie soutient les survivants de la violence.

Dans une nouvelle interview avec Harper’s Bazaar Royaume-Uni., l’actrice de 45 ans a parlé de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence sexiste des Nations Unies.

Selon ONU Femmes, la campagne « est utilisée comme stratégie d’organisation par des individus, des institutions et des organisations du monde entier pour appeler à la prévention et à l’élimination de la violence contre les femmes et les filles ». Dans le cadre de l’initiative UNiTE by 2030 to End Violence Against Women, la campagne vise à sensibiliser, à galvaniser les efforts de plaidoyer et à partager les connaissances et l’innovation.

En avril, ONU Femmes a signalé que 243 millions de femmes et de filles (âgées de 15 à 49 ans) dans le monde avaient été victimes de violences sexuelles ou physiques de la part d’un partenaire intime au cours des 12 mois précédents. Il a également cité des données montrant que «depuis l’éclosion du COVID-19, la violence contre les femmes et les filles (VAWG), et en particulier la violence domestique, s’est intensifiée».

Au cours de l’entretien, Jolie, qui a été nommée Envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2012, a été invitée à partager un conseil aux femmes qui craignent de subir davantage d’abus pendant la période des fêtes.

« Parlez à quelqu’un. Essayez de trouver des alliés », a-t-elle déclaré à la publication. « Soyez connecté en cas d’urgence. Par exemple, vous pouvez accepter [sic] un mot de code avec un ami ou un membre de la famille, qui lui indique si vous êtes confronté à une urgence. Commencez à construire un réseau et à acquérir des connaissances. C’est triste à dire, mais vous ne pouvez pas supposer que tous les amis et la famille voudront toujours vous croire et vous soutenir. Souvent, ce sont des étrangers qui aident. Ou d’autres victimes, groupes de soutien ou groupes confessionnels. Surtout, soyez prudent. Vous seul connaissez vraiment le danger dans lequel vous vous trouvez, et jusqu’à ce que vous trouviez votre soutien à l’extérieur, vous pourriez vous sentir tout à fait seul. «

Elle a également fourni des conseils sur la façon de soutenir un être cher ou un enfant si vous pensez qu’il pourrait être victime de violence. « Si vous pensez que quelqu’un que vous connaissez pourrait être vulnérable de cette manière, essayez de rester proche et présent dans sa vie », a déclaré le lauréat d’un Oscar. « Dites clairement que vous êtes là pour eux. Une autre chose que nous pouvons tous faire est de nous éduquer. Apprenez-en davantage sur la violence domestique. Découvrez comment les traumatismes affectent notre santé et peuvent entraîner des changements biologiques, en particulier chez les enfants. Prenez ces problèmes au sérieux. »

De plus, elle a déclaré qu’il était important de «prendre cela au sérieux et de se tenir à leurs côtés» pour aider un collègue ou un ami victime de violence. « Écoutez-les. Ne les jugez pas », a ajouté Jolie. «Essayez de comprendre les énormes pressions émotionnelles, financières et juridiques auxquelles ils sont probablement confrontés, y compris la pression de garder le silence sur ce qui leur est arrivé. Et sachez qu’ils peuvent bien souffrir de traumatismes et de TSPT.

Jolie a déjà abordé le sujet de la violence contre les femmes et les filles, y compris dans un article pour lequel elle a écrit TEMPS de retour en octobre.

«Même avant la pandémie, qui a conduit à une augmentation choquante de la violence domestique, plus de trois femmes par jour en moyenne étaient assassinées par leur mari ou petit ami en Amérique», a-t-elle écrit. << Dans le monde, on estime qu'une femme sur trois a été battue, violée ou autrement maltraitée au cours de sa vie, l'agresseur étant dans la plupart des cas un membre de sa propre famille. Il y a eu plus de trois fois plus de femmes victimes d'homicide intentionnel en 2017 dans le monde que les victimes du terrorisme - et plus de la moitié d'entre elles ont été assassinées par un membre de leur famille. "

La mère de six enfants a également prononcé un discours lors de la deuxième Conférence internationale sur l’action avec les femmes et la paix à Séoul en novembre.

« La vérité est que la vie d’une femme ne se classe pas aussi bien que celle d’un homme bien plus universellement que nous ne sommes prêts à l’admettre », a déclaré Jolie. << La violence sexuelle liée aux conflits est une manifestation de cette réalité. Il semble que nous ne croyons aux droits des femmes et des filles que jusqu'à un certain point. Dans notre vie quotidienne, au point que cela pourrait nous forcer à voir quelque chose que nous ne souhaitons pas. voir et agir en conséquence. En politique, au point que cela ne fait pas concurrence aux intérêts particuliers. Dans notre politique étrangère, au point que cela n'entre pas en conflit avec les affaires et le commerce. Au Conseil de sécurité, au soulignons qu'un membre du P5 choisit de déposer un veto pour protéger un allié, peu importe à quel point ses mains sont sanglantes. Et dans le règlement des conflits, les droits des femmes et des filles comptent au point que nous pouvons déclarer le succès et passer à autre chose. "

Elle a ensuite ajouté: «C’est cette attention à un point qui signifie que l’égalité des sexes est encore au moins un siècle, que la violence domestique s’est fortement aggravée pendant la pandémie et que le nombre de personnes déplacées par les conflits et les persécutions – plus de la moitié des femmes et enfants — a doublé en une décennie. «