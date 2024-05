Angelina Jolie doit produire 8 ans de NDA dans le cadre du procès contre Brad Pitt

Un juge a ajouté une nouvelle ride au différend juridique entre Angelina Jolie et Brad Pitt.

Dans une décision rendue le jeudi 16 mai, la juge Lia Martin a ordonné Tomb Raider l’actrice pour produire tous les accords de non-divulgation (NDA) qu’elle a créés ou acceptés de 2014 à 2022.

Angelina Jolie et Brad Pitt.

Michael Kovac/Getty



Les NDA sont devenues un point clé de conflit dans le procès, que Pitt a initialement intenté après avoir affirmé que Jolie avait vendu sa moitié de leur domaine viticole commun Château Miraval au milliardaire russe Yuri Shefler après avoir précédemment accepté de le vendre à Pitt, qui possède les 50 % restants. les affaires. L’équipe de Jolie affirme qu’elle a renoncé à son accord avec Pitt, dont elle a divorcé en 2019, après que l’équipe de son ex-mari lui a demandé de signer une NDA dans le cadre de l’accord de vente.

Une source proche de l’équipe juridique de Pitt a déclaré Divertissement hebdomadaire que Jolie « a subi un coup dur » avec la décision qui « pourrait potentiellement saper sa défense centrale ».

L’équipe de Jolie a décrit l’accord proposé par Pitt comme « une NDA considérablement élargie couvrant désormais la mauvaise conduite personnelle de Pitt, qu’elle soit liée à Miraval ou non » dans un communiqué. dépôttandis que l’équipe de Pitt affirmait que l’accord visait à « protéger la réputation de la marque Miraval », selon un document examiné par Divertissement hebdomadaire. Le côté de Jolie a ensuite qualifié l’inclusion de l’accord de « contrôlant et punissant » et d’« inadmissible » car cela limiterait sa capacité à s’exprimer sur les abus présumés de Pitt envers elle et leurs enfants. L’un des dossiers de Jolie affirmait que les abus de Pitt avaient commencé « bien avant » le vol de septembre 2016 au cours duquel il aurait agressé physiquement leurs enfants, ce qui a déclenché une enquête du FBI.

Les avocats de Jolie ont fait valoir que l’actrice « a toujours protégé leurs enfants en s’abstenant volontairement de discuter publiquement des détails des abus commis par Pitt, et sa réponse a été d’essayer maintenant d’imposer ce silence pour toujours ».

Le Changelin L’actrice devra désormais remettre en question huit années de NDA après que l’équipe de Pitt ait soutenu que ces documents prouveraient que la NDA proposée par Pitt pour l’accord avec la cave n’était pas « déraisonnable », dans la mesure où les propres accords de Jolie couvriraient une portée similaire. Cela fait apparemment partie d’une tentative de stratégie visant à saper la NDA en tant que facteur légitime de rupture dans le contrat de vente de l’ex-couple.

« Les NDA courants ne sont tout simplement pas comparables à la demande de dernière seconde de M. Pitt pour tenter de dissimuler sa mauvaise conduite personnelle », a déclaré l’avocat de Jolie, Paul Murphy, à EW dans un communiqué. Il a poursuivi: « Nous sommes plus qu’heureux de les remettre et nous sommes Je suis heureux que la Cour ait reconnu que la seule pertinence potentielle concerne le caractère inadmissible de la conduite de M. Pitt, une question clé désormais confirmée dans cette affaire. La décision du juge ouvre complètement la porte à la découverte de toutes les questions liées aux abus de Pitt. Nous nous félicitons de cette transparence dans les réponses préalables de toutes les parties, y compris celle de M. Pitt. Angelina attend avec impatience la fin éventuelle de ce litige avec ses faux récits qui continuent de blesser la famille et d’interférer avec sa capacité à guérir.