Angelina Jolie dit que Brad Pitt est devenu un “monstre” lors d’un tristement célèbre combat d’avion en 2016, selon de nouveaux documents

Angelina Jolie a déclaré que son ex-mari Brad Pitt était “en train de devenir un monstre” lorsqu’il aurait été pris de rage ivre lors d’une bagarre en 2016 dans un avion qui a effrayé leurs enfants, selon des documents explosifs du FBI récemment obtenus par le magazine People.

Jolie, 47 ans, a déclaré aux autorités que Pitt avait “raté” sur le vol privé de la France à Los Angeles devant leurs six enfants et “imitait le comportement d’un monstre”, leur criant dessus, Personnes signalées.

Les enfants ont été “choqués” lors de l’explosion du 14 septembre, a déclaré Jolie, qui a ajouté qu’elle était “figée, effrayée et ne savait pas quoi faire” sur le moment, selon les documents.

Pitt, 58 ans, aurait martelé le plafond du jet, l’aurait secouée et poussée contre un mur. Elle a dit qu’elle se sentait “comme une otage”.

Quand il a semblé “qu’il allait attaquer” l’un de leurs enfants, qui l’avait traité de “connard”, elle a admis qu’elle avait mis son bras autour de son cou et l’avait serré.

La star de “Girl, Interrupted” a déclaré aux responsables que Pitt lui avait versé de la bière, renversé du vin sur le sol et causé environ 25 000 $ de dommages au jet. Les deux parties ont fait état de blessés.

Quelques jours plus tard, l’actrice a demandé le divorce.

Les autorités ont enquêté sur les allégations après avoir reçu un tuyau anonyme – mais ont choisi de ne pas porter plainte contre la star de « Once Upon a Time in Hollywood », selon People.

Plus tôt cette année, Jolie a déposé une plainte en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA) sous le pseudonyme de Jane Doe pour obtenir le rapport du FBI lié à l’agression présumée, qui a été confirmée pour la première fois par le journaliste Eriq Gardner de Puck.

Une source proche de Pitt a déclaré que Jolie n’avait demandé les documents que pour raviver l’affreux incident et infliger de la douleur à son ex-mari.

Pitt et Jolie sont en possession du rapport depuis des années, a déclaré la source à People.

Les poids lourds d’Hollywood ont finalisé leur divorce en 2019, mais ont continué à se battre pour la garde et un domaine viticole français que le couple a acheté ensemble en des temps plus heureux.

Pitt a accusé Jolie dans un procès d’avoir vendu sa participation dans Château Miraval à un oligarque russe dans son dos pour le blesser.

La résurrection du rapport du FBI est la dernière grève, a déclaré la source.

“C’est vague après vague de tentatives pour le blesser”, a ajouté la source. “Quelles sont les motivations d’une personne pour prendre le temps du tribunal et les ressources publiques en déposant une demande anonyme FOIA pour du matériel qu’elle a depuis des années? Il n’y en a qu’un: infliger le plus de douleur à son ex. Il n’y a aucun avantage à C’est nocif pour les enfants et toute la famille.

Pitt et Jolie ont tous deux parlé publiquement de la désintégration de leur mariage.

L’académicien a déclaré le gardien qu’elle n’a pas pris sa décision de se séparer de Pitt à la légère.

“Il m’en a fallu beaucoup pour être dans une position où je sentais que je devais me séparer du père de mes enfants”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire.”

Dans une interview avec Style GQ en 2017a déploré Pitt, “C’est une corvée de voir certaines choses droguées en public et mal interprétées.”