Angelina Jolie décrit le comportement prétendument abusif de Brad Pitt lors d’un procès

Un dossier déposé mardi par Angelina Jolie allègue que lors d’un vol en 2016, Brad Pitt l’a attrapée par la tête et l’a secouée, puis a étranglé l’un de leurs enfants et en a frappé un autre alors qu’ils tentaient de la défendre.

Les descriptions d’abus sur le vol privé sont venues dans une plainte reconventionnelle que Jolie a déposée dans le différend du couple concernant une maison et un vignoble français qu’ils possédaient en copropriété et qui est distinct de leur divorce en cours, qu’elle a demandé peu de temps après.

Un représentant de Pitt, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a fermement nié les allégations de Jolie et les a qualifiées “d’autre remaniement qui ne fait que nuire à la famille”.

Les allégations d’abus dans l’avion sont devenues publiques pour la première fois peu de temps après le vol, mais les rapports étaient initialement vagues et les détails ont été gardés scellés dans les documents de divorce et les enquêtes du FBI et du département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles, qui ont tous deux constaté qu’aucun une action contre Pitt était nécessaire.

Un juge a donné à Pitt la garde des enfants à 50-50 après un procès à huis clos au cours duquel les allégations ont été diffusées. Mais une cour d’appel a par la suite disqualifié le juge privé pour ne pas avoir divulgué d’éventuels conflits d’intérêts après une requête de Jolie, annulant la décision.

La contre-combinaison dit que Pitt s’en est pris

Plus de détails sur les allégations ont été révélés plus tôt cette année lorsqu’un procès de Jolie contre le FBI pour une demande de Freedom of Information Act a été rendu public.

Le New York Times a d’abord rapporté le dossier du tribunal.

Le dossier indique que le 14 septembre 2016, Jolie, Pitt et leurs six enfants voyageaient de la cave, Château Miraval, à Los Angeles.

Jolie assiste à la première du film The Breadwinner avec ses enfants Shiloh Jolie-Pitt (à gauche), Zahara Jolie-Pitt (deuxième à droite) et l’acteur canadien Saara Chaudry (à droite) au TCL Chinese 6 Theatres le 20 octobre 2017 à Hollywood , Californie. Un dossier judiciaire allègue que Pitt a versé de la bière sur Jolie et a versé de la bière et du vin rouge sur leurs enfants lors d’un vol en 2016. (Neilson Barnard/Getty Images)

“Le comportement agressif de Pitt a commencé avant même que la famille n’arrive à l’aéroport, Pitt ayant eu une confrontation avec l’un des enfants. Après le décollage, Jolie s’est approchée de Pitt et lui a demandé ce qui n’allait pas”, indique le dossier. “Pitt l’a accusée d’être trop respectueuse envers les enfants et l’a verbalement attaquée.”

Plus tard, dit-il, “Il l’a tirée dans la salle de bain et a commencé à lui crier dessus. Pitt a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée, puis a attrapé ses épaules et l’a secouée à nouveau avant de la pousser contre le mur de la salle de bain.”

L’un des enfants, qui avait entre huit et 15 ans à l’époque, a défendu verbalement Jolie, selon la contre-poursuite, et Pitt s’est déchaîné.

“Pitt s’est jeté sur son propre enfant et Jolie l’a attrapé par derrière pour l’arrêter. Pour dégager Jolie de son dos, Pitt s’est jeté en arrière dans les sièges de l’avion, blessant Jolie au dos et au coude”, indique le dossier. “Les enfants se sont précipités à l’intérieur et ont tous courageusement essayé de se protéger les uns les autres. Avant que ce ne soit fini, Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage.”

Le document indique qu’il a ensuite versé de la bière sur Jolie et de la bière et du vin rouge sur les enfants.

Jolie a rendu compte du vol à deux enquêteurs du FBI dans les jours qui ont suivi. Il est apparu dans un rapport fortement expurgé publié plus tard par l’agence.

Il comprenait une photo d’une ecchymose sur le coude de Jolie et une “blessure de type brûlure de tapis” sur sa main. Elle y disait qu’elle avait vu Pitt prendre deux à trois verres, mais qu’il semblait s’exprimer et qu’il n’était pas en état d’ébriété.

Le FBI ne poursuivra pas plus loin

Pitt et Jolie arrivent pour la 84e cérémonie des Oscars, à Hollywood, en Californie, le 26 février 2012. Les deux ont fait partie des couples les plus en vue d’Hollywood pendant 12 ans. (Amy Sancetta/Associated Press)

Les enquêteurs ont rencontré les procureurs fédéraux et “il a été convenu par toutes les parties que les accusations criminelles dans cette affaire ne seraient pas poursuivies en raison de plusieurs facteurs”, indique le rapport.

Un communiqué du FBI indique qu’il a “mené un examen des circonstances et ne poursuivra pas l’enquête”.

L’acteur et réalisateur oscarisé de 47 ans Jolie et l’acteur oscarisé de 58 ans Pitt ont fait partie des couples les plus en vue d’Hollywood pendant 12 ans.

Ils étaient partenaires romantiques depuis une décennie lorsqu’ils se sont mariés en 2014. Jolie a demandé le divorce en 2016 et un juge les a déclarés célibataires en 2019, mais l’affaire de divorce n’a pas été finalisée, la garde et les problèmes financiers étant toujours en litige.