Angelina Jolie a condamné la « priorisation de la peau blanche » en médecine dans un nouvel éditorial alors qu’elle défend les personnes de couleur, dont trois de ses enfants.

Dans un article pour l’American Journal of Nursing publié le 5 juillet, Jolie a écrit sur une nouvelle technologie qui peut aider à montrer les ecchymoses sur les personnes de couleur, ce qui, selon elle, pourrait être bénéfique pour les victimes de violence domestique.

Alors que l’article se concentre sur la violence domestique, Jolie a également écrit sur ses enfants adoptés et sur la façon dont le système médical a parfois « mis en danger » leur santé.

Jolie partage trois enfants adoptés avec son ex-mari Brad Pitt : Maddox, Zahara et Pax. L’ancien couple, tous deux déclarés légalement célibataires en 2019, partage également trois enfants biologiques : Shiloh, Knox et Vivienne.

ANGELINA JOLIE REVENDIQUE que BRAD PITT A ESSAYÉ DE FAIRE SILENCER SES ALLÉGATIONS D’ABUS ALORS QU’IL CLAQUE SA VENTE SECRÈTE DE VINEYARD

« En tant que mère d’enfants de plusieurs races, j’ai vu mes enfants de couleur être mal diagnostiqués, parfois d’une manière qui mettait leur santé en danger », écrit-elle dans l’éditorial.

La technologie sur laquelle Jolie a écrit utilise une lumière alternative pour détecter les ecchymoses sur les peaux plus foncées et la technique est « jusqu’à cinq fois plus efficace », selon l’actrice. Jolie a affirmé que la détection des ecchymoses se fait généralement par la vue et la lumière naturelle, ce qui laisse les personnes de couleur dans une situation « importantement désavantageuse » lorsqu’elles tentent de signaler des violences domestiques.

La star de « Girl, Interrupted » a ensuite raconté une anecdote personnelle sur sa fille.

« Personnellement, lorsque ma fille Zahara, qui vient d’Éthiopie, a été hospitalisée pour une intervention médicale, l’infirmière m’a dit de l’appeler » si elle devient rose près de ses incisions « », se souvient Jolie. « Je suis resté là à la regarder d’un air vide, pas sûr qu’elle ait compris ce qui n’allait pas dans ce qu’elle avait dit. »

« Quand elle a quitté la chambre, j’ai eu une conversation avec ma fille, nous savions tous les deux que nous devions rechercher des signes d’infection sur la base de nos propres connaissances, et non de ce que l’infirmière avait dit, malgré ses bonnes intentions incontestables. »

« Même si ma famille a accès à des soins médicaux de haute qualité, des diagnostics simples sont manqués en raison de la race et de la priorité continue de la peau blanche en médecine. Au niveau sociétal, les disparités raciales dans les soins de santé affectent les résultats pour des millions de personnes. De la technologie à améliorant la diversité et la représentation dans la recherche et la formation médicales, il est plus que temps d’adopter de nouvelles solutions », a écrit Jolie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Jolie est depuis longtemps un défenseur des victimes de violence domestique. Elle a récemment fait campagne pour renouveler la loi sur la violence contre les femmes. Jolie a qualifié la loi, qui est entrée en vigueur en mars 2022, de « longtemps à venir ».

« C’est personnel à tout le monde », a déclaré Jolie à NBC News. « Tous ceux qui se soucient de leur famille, tous ceux qui se soucient des enfants, tous ceux qui se soucient de leur propre sécurité et de la santé de leur communauté. »

« JE [think] ce pays ne reconnaît pas à quel point il a un grave problème de violence domestique et de maltraitance d’enfants », a-t-elle déclaré.

Jolie a également accusé son ex Brad Pitt de violence conjugale alors que l’ancien couple se bat devant les tribunaux pour leur vignoble, Château Miraval. Les allégations sont ressorties dans un document juridique, obtenu par Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon le document déposé à la Cour supérieure de Los Angeles, Pitt « a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage » et « a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée » alors que la famille était dans un avion en 2016. Le « Bullet Train » L’acteur a ensuite versé « de la bière et du vin rouge » sur Jolie et les enfants, selon le dossier. « Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter. Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient. »

Jolie a demandé le divorce peu de temps après l’incident présumé. Une source proche du dossier a déclaré à Fox News Digital à l’époque que les affirmations de Jolie étaient fausses.

« Elle continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses à chaque fois qu’elle ne parvient pas à obtenir ce qu’elle veut », a déclaré la source.

Un avocat de l’acteur a soutenu que Pitt répondrait aux allégations devant le tribunal.

« Brad est propriétaire de tout ce dont il est responsable depuis le premier jour – contrairement à l’autre côté – mais il ne possédera rien de ce qu’il n’a pas fait », a déclaré l’avocate de Pitt, Anne Kiley, à l’Associated Press à l’époque. « Il a été victime de toutes sortes d’attaques personnelles et de fausses déclarations. »

« Heureusement, les différentes autorités publiques que l’autre partie a tenté d’utiliser contre lui au cours des six dernières années ont pris leurs propres décisions en toute indépendance », indique le communiqué de Kiley. « Brad continuera de répondre devant le tribunal comme il l’a toujours fait. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.