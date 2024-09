Angelina Jolie, Cate Blanchett et Amy Adams

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) a célébré cette année certains des plus grands talents du cinéma et du divertissement lors de la cérémonie des Tribute Awards. Cet événement, qui réunit de nombreuses stars et se déroule chaque année à l’hôtel Fairmont Royal York, sert à la fois de dîner de gala pour collecter des fonds pour les efforts philanthropiques du TIFF et de précurseur potentiel pour les futurs prétendants aux récompenses.

Parmi les invités de marque de la soirée, on comptait les acteurs Angelina Jolie et Jharrel Jerome, ainsi que les réalisateurs de légende David Cronenberg et Mike Leigh. Parmi les intervenants figuraient Julie Delpy, Marianne Jean-Baptiste, Franklin Leonard et Sandra Oh (qui a présidé l’édition de cette année).

Voici quelques moments forts de la soirée.

La demande stricte d’Angelina Jolie fait sourciller

Angelina Jolie, actrice et réalisatrice oscarisée connue pour ses films « Unbroken » et « First They Killed My Father », a reçu son hommage en début de soirée. Son dernier film « Without Blood » a été présenté en avant-première au festival dimanche soir. Pourtant, quelques heures avant la cérémonie, les médias ont été informés que l’équipe d’Angelina Jolie n’avait demandé aucune photographie ou vidéographie de son discours.

Un message des programmateurs du TIFF disait : « L’équipe d’Angelina Jolie a demandé qu’aucune photographie ou vidéographie d’Angelina ne soit réalisée pendant la cérémonie des Tribute Awards. Cela concerne toutes les photos et vidéos prises par le TIFF, nos sponsors, nos partenaires et nos invités. Veuillez informer vos équipes que pour répondre à cette demande, il y aura une coupure de la diffusion en direct pendant la remise de l’Impact Award. »

Cette demande inhabituelle, en particulier pour un discours qui ne semblait pas être politiquement chargé ou controversé, a suscité la curiosité. Pourquoi une actrice de la stature d’Angelina Jolie, connue pour ses activités de militante et qui participe actuellement à la cérémonie des récompenses pour promouvoir son rôle acclamé dans « Maria » de Pablo Larraín, demanderait-elle une telle intimité lors d’un événement public ?

Cate Blanchett fait rire tout le monde

Sur une note plus légère, Cate Blanchett, une autre lauréate, a apporté une touche de légèreté à la soirée après s’être vu remettre ses honneurs par Lupita Nyong’o, la star de « The Wild Robot ». L’actrice récompensée aux Emmy Awards et aux Oscars, récompensée pour son travail dans « Disclaimer » d’Apple réalisé par l’auteur Alfonso Cuarón et également à l’affiche de la comédie dystopique « Rumours » de Guy Maddin, a prononcé l’une des répliques les plus mémorables de la soirée en recevant son Impact Award, sponsorisé par Knix, une entreprise de sous-vêtements.

« En fait, je ne porte pas de sous-vêtements », a plaisanté Blanchett, pour le plus grand plaisir du public. « Comme le dit Michelle Obama, quand je me baisse, vous me faites monter. » L’humour de Blanchett a ajouté un ton enjoué à cette soirée typiquement formelle, rappelant son discours au gala de Palm Springs, où elle a révélé en plaisantant que Jamie Lee Curtis l’avait flashée en route vers l’événement.

Amy Adams est dans son élément

Amy Adams, six fois nommée aux Oscars, a également fait une apparition émouvante. Honorée par un hommage présenté par le réalisateur de son film « Arrival », Denis Villeneuve, la star de « Nightbitch » de Marielle Heller a retenu ses larmes tout en remerciant sa famille et son cercle très uni d’amis et de collègues.

« Je suis vraiment honoré d’être ici ce soir parmi les activistes, les artistes et les visionnaires qui m’ont inspiré à l’écran et dans la vie. Je ne dirai pas combien de temps cela fait, mais cela fait longtemps », a déclaré Adams, visiblement ému.

Viggo Mortensen rend hommage à David Cronenberg

Viggo Mortensen, qui a souvent collaboré avec David Cronenberg, est monté sur scène pour rappeler au public une omission flagrante des Oscars. Malgré la longue et influente carrière de Cronenberg, le réalisateur d’« Une histoire de violence » et de « La Mouche » n’a jamais été nominé aux Oscars. Bill Kramer, le directeur général de l’Académie qui était présent, pourrait-il transmettre le message à la Directors Branch ?

Cronenberg, présent au TIFF pour la première nord-américaine de son film « The Shrouds », présenté à Cannes, a rappelé au public (avec le sourire) qu’il vieillit : « J’ai exactement le même âge que Joe Biden. »

Un hommage musical du duo « Emilia Pérez »

La soirée a également été marquée par un moment musical offert par le duo d’auteurs-compositeurs français Camille Dalmais et Clément Ducol, qui ont été honorés du TIFF Artisan Award pour leur travail sur « Emilia Pérez » de Jacques Audiard.

Présenté par les stars du film Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña et Selena Gomez dans un hommage émouvant, Ducol a dédié son prix à son défunt père, également compositeur. Le duo a ensuite offert au public une brève prestation qui, bien qu’un peu inégale, était un geste doux et sincère.