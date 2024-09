Angelina Jolie brille dans « Maria », avec un pouvoir de star trop grand pour les contraintes CGI

Qu’elle soit piégée dans l’image numérique plate d’un film Marvel ou enterrée sous des prothèses voyantes et des images de synthèse dans une franchise Disney, Angelina Jolie a toujours été une star capable de transcender les obstacles qui retiendraient facilement des acteurs de moindre importance. Pourtant, voir quelqu’un doté d’un tel magnétisme lutter contre les nombreuses contraintes de la propriété intellectuelle est décourageant. Des films comme « Les Éternels » et « Maléfique » arborent toujours le charisme typique de Jolie, mais leurs histoires sont souvent trop minces et trop ordonnées pour montrer ce qu’elle peut réellement faire. Jolie n’a pas eu l’occasion de démontrer toute l’étendue de ses talents depuis bien trop longtemps, et c’est précisément pourquoi son rôle principal dans « Maria » de Pablo Larraín ne manquera pas de faire tourner les têtes : c’est une performance que seul quelqu’un de vrai, vieux- Le calibre d’une star de cinéma façonnée pourrait réussir.

Le film de Larraín, projeté au Festival du film de New York avant une sortie en salles à partir du 27 novembre et une sortie sur Netflix le 11 décembre, termine le triptyque du réalisateur de biopics contemplatifs et axés sur les femmes, se concentrant cette fois sur la légende de l’opéra grec Maria Callas. . « Marie » est tout aussi réfléchi, étudié et parfois particulier que « Jackie » de 2016 et celui de 2021 « Spencer. » Mais dans son dernier ouvrage, les réflexions de Larrain sur une idée plus traditionnelle de la célébrité sont moins émouvantes que ces portraits discrets de personnalités comme Jacqueline Kennedy et la princesse Diana, dont la vie et la carrière ont suscité la controverse en raison de leur proximité avec la politique. « Marie » est toujours une tragédie à part entière, une tragédie qui trouve son sujet avec un plus grand contrôle sur son propre destin. Cette autonomie garde « Maria » d’être un coup de poing thématique sur la prédestination comme les autres sorties de Larraín, mais la superbe performance centrale de Jolie compense ce qui manque à l’histoire du film. La regarder est une expérience singulièrement captivante et intime, comme se promener dans un musée après les heures d’ouverture, quand personne d’autre n’est là, libre d’admirer la beauté et le talent artistique renommés à votre rythme.

Comme c’est approprié, alors, que « Maria » commence comme une vue en galerie de la riche histoire de la soprano mythique. Nous avons droit à un aperçu d’une vie – carrière, renommée et adoration – qui défile sous nos yeux. L’existence de Callas était si pleine d’élégance que les images de Larraín menacent de déborder de l’écran, incapables de contenir une telle splendeur. Autrement dit, jusqu’à ce que nous nous retrouvions en septembre 1977, avec le corps sans vie de Callas étalé sur le sol, totalement dépourvu de toute grandeur. C’est un contraste saisissant mais nécessaire étant donné que l’incroyable carrière de Callas a régulièrement été entachée de tristesse et de scandales.

Comme les autres films de Larrain axés sur des personnalités notables du passé récent, « Maria » est méditatif et lent, un examen délicat d’une personnalité publique dans son impasse la plus formatrice. Le scénariste Steven Knight revient sur la dernière semaine de la vie de Callas, au cours de laquelle la chanteuse était retranchée dans l’isolement suite au déclin de sa voix bien-aimée. Avec son instrument détraqué, Maria est séparée du cadeau qui lui a donné un but dans la vie, comptant sur sa fidèle femme de ménage Bruna (Alba Rohrwacher) et son assistant Ferruccio (Pierfrancesco Favino) pour garder son esprit en forme. Mais à ce stade de sa vie, la stabilité mentale de Callas est devenue discutable. « Ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, c’est mon affaire », dit Maria à Ferruccio au début du film. « Les médecins qualifient la révélation de maladie, alors qu’en réalité, il s’agit d’un état d’esprit qu’ils ne comprennent pas. »

Vous voulez un résumé quotidien de toutes les actualités et commentaires que le Salon a à offrir ? Abonnez-vous à notre newsletter matinale, Crash Course.

Chaque ligne de dialogue sort délicatement des lèvres de Jolie, comme si elle avait été prononcée à la suite d’une heureuse erreur.

Maria est inondée de visions, produits de son déclin mental constant et de l’abus de médicaments sur ordonnance. Mais Knight, Larraín et Jolie font tous attention à éviter de réduire Callas à un stéréotype exagéré de capacitiste ou de la décrire comme la tigresse prima donna impitoyable que les médias ont dépeinte. Bien sûr, Maria arpente son immense appartement parisien, rangeant des pilules dans les poches de ses vestes et de ses robes de chambre, et demandant que son piano soit déplacé sans autre raison que pour changer de décor. Mais on comprend qu’elle garde le contrôle, même si ses hallucinations s’aggravent. Elle imagine sa marque de sédatifs, Mandrex, comme une jeune journaliste (Kodi Smit-McPhee), à ​​qui elle donne un accès sans filtre. Lorsque la personnification de Mandrex lui demande pourquoi elle lui permet de faire un film sur la fin de sa vie, Maria lui répond qu’elle veut un air dans le cadre de son troisième acte.

Chaque ligne de dialogue sort délicatement des lèvres de Jolie, comme si elle avait été prononcée à la suite d’une heureuse erreur. Elle n’imite pas la voix et les manières de Callas, mais respire toute leur énergie de diva. Dans ce cas (et dans la plupart), c’est hautement préférable. Les biopics ne devraient pas être un concours de sosies, où le public reste bouche bée devant l’écran, inspectant la performance avec des jumelles d’opéra pour voir à quel point un acteur peut parvenir à refléter son sujet réel. Alors qu’une grande partie de la vie ultérieure de Callas se déroule loin des yeux du public, Jolie est libre de créer son propre mythe et elle apporte à Maria une effervescence qui est tout simplement hypnotique. C’est la présence saisissante qu’exige un film sur Maria Callas, et Jolie commande la caméra tout comme Callas commande à son public.

Angelina Jolie dans le rôle de Maria Callas dans « Maria » (Pablo Larraín/Netflix)« Marie » souligne le penchant de Callas pour l’adulation pour rappeler au spectateur à quel point cela peut être paralysant lorsque la célébrité disparaît. Mais ce n’est pas seulement l’absence de son public adoré qui a blessé Callas, son incapacité à utiliser sa voix prééminente l’a tout autant marquée. Le scénario de Knight assimile habilement le talent à la torture, nous permettant de comprendre la douleur de Callas sans dépeindre de manière vivante sa souffrance. Quand sa voix lui fait défaut, c’est navrant à regarder. Voici une légende qui a passé sa vie soumise à son art, incapable de réaliser les miracles qui ont défini son existence. Mais lorsque le scénario de Knight fouille dans les souvenirs découverts qui tourmentent Maria, il établit un lien puissant entre le traumatisme et l’art qui aide le film. chanter alors qu’il approche de sa ligne d’arrivée.

Si le reste de « Maria » pourrait conserver cette emprise, il serait un concurrent plus proche pour l’un des meilleurs films de l’année. Bien qu’il s’agisse certainement d’un regard convaincant sur son sujet, le film souffre du butin de la même vanité qui tourmentait Callas. « Marie » est remarquablement photographié, brillant de jaunes et de verts vifs sur l’architecture parisienne sculpturale, mais il passe trop de temps à se baigner dans sa beauté. Des flashbacks des romances de Callas – notamment avec l’insistance d’Aristote Onassis (Haluk Bilginger) – envahissent le film comme une lente brume jazzy imbibée de champagne. Ce qui ressemble au départ à de la séduction commence à ressembler à une sédation, et le film se perd presque dans son rythme somnolent.

Jusqu’à ce que Maria ouvre la bouche pour chanter, et que cette voix merveilleuse et incomparable remplisse à nouveau la pièce. Alors que Jolie a étudié l’opéra pendant sept mois pour se préparer au rôle, sa voix est mélangé à Les enregistrements de Callas, même si cela ne rend pas ces séquences moins impressionnantes, car Jolie recrée avec éclat la force stoïque qui a fait de Callas une légende. Ce niveau de chant, qui requiert tant de précision et de technicité, est si indéniable qu’il nous rappelle pourquoi l’opéra est un art traditionnel si précieux : il n’est pas nécessaire de le comprendre pour l’apprécier. Un opéra n’exige pas une intrigue complexe ou des astuces éblouissantes, mais seulement que ses stars captivent leur public avec leur talent à couper le souffle dans les moments qui comptent. Il en va de même pour « Maria », où un récit complet ne ferait que détourner l’attention de la performance sensationnelle de Jolie. Le film peut s’endormir périodiquement, mais tout le reste s’efface lorsque la prima donna occupe le devant de la scène pour son air.