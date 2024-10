Angelina Jolie au visage de pierre autographe une affiche de film avec le visage de son ex Brad Pitt

Le mariage d’Angelina Jolie et Brad Pitt est peut-être terminé, mais les fans aiment toujours « M. et Mme Smith.

L’actrice, 49 ans, a été photographiée en train de dédicacer une affiche du film d’action de 2005 mettant en vedette son ex-mari alors qu’elle assistait au Festival du film de New York lundi soir.

Jolie semblait stoïque en signant son nom juste à côté de son visage sur l’affiche. Elle a apparemment évité de regarder l’image de son ex-conjoint avant de poursuivre sa soirée.

Angelina Jolie a été photographiée lundi en train de signer une affiche représentant le visage de son ex-mari Brad Pitt. Images du GC

L’affiche était celle du film d’action de 2005 de l’ancien couple, « M. et Mme Smith. Images du GC

Les désormais ex ont joué mari et femme dans le film, sorti la même année où Pitt a divorcé de Jennifer Aniston. REUTERS

Au festival du film, la maman de six enfants s’est emmitouflée dans un manteau noir orné de talons nus et de lunettes de soleil aviateur noires.

La star de « Maria » a embelli son look avec une manucure rouge audacieuse et des lèvres nude. Jolie portait ses tresses dorées élégantes et droites.

Jolie et Pitt, 60 ans, incarnaient un couple marié qui était également des assassins dans « Mr. et Mme Smith. Le film à succès est sorti l’année même où l’acteur a finalisé son divorce avec Jennifer Aniston.

Au Festival du film de New York, Jolie a porté un manteau noir sur une robe. Images du GC

La maman de six enfants a porté son look avec des lunettes de soleil aviateur et des escarpins nude. Images du GC

Jolie et Pitt ont rompu leur relation en 2016 et ont été déclarés légalement célibataires en 2019.

Les deux hommes ont été mêlés à plusieurs batailles juridiques au fil des ans. La semaine dernière, Jolie a demandé le rejet de son procès contre le FBI pour un incident présumé d’abus dans un avion privé en 2016.

Bien qu’aucune accusation n’ait été portée contre Pitt à l’époque, la star de « Maléfique » a déposé une demande pour mettre fin à leur mariage quelques jours plus tard.

Les ex célèbres partagent six enfants. Ils ont adopté leurs fils Maddox, 23 ans, et Pax, 20 ans, et leur fille Zahara, 19 ans. Jolie a donné naissance à Shiloh, 18 ans, et aux jumeaux Knox et Vivienne, 16 ans.

Jolie a également assisté au festival du film avec ses enfants Zahara, Maddox et Pax dimanche soir. Getty Images

L’actrice fait la promotion de son nouveau film « Maria ». Coup de tonnerre Photos / SplashNews.com

La fière mère, qui a assisté à la première de « Maria » dimanche avec trois de ses enfants, a répondu à une question sur sa séparation d’avec Pitt plus tôt ce mois-ci lors d’une interview. entretien avec le Hollywood Reporter.

Interrogée sur l’état de leur divorce, Jolie a fixé des « limites fermes » et a simplement répondu au journaliste : « Non ».

Cependant, l’actrice oscarisée a révélé qu’elle prévoyait de quitter Los Angeles une fois que ses plus jeunes enfants seraient adultes.

Jolie et Pitt se sont mariés de 2014 à 2019. Getty Images pour AFI

Les ex-conjoints partagent six enfants. Getty Images

« J’ai grandi dans cette ville. Je suis ici parce que je dois être ici après un divorce, mais dès qu’ils auront 18 ans, je pourrai partir », a-t-elle expliqué. « Quand vous avez une grande famille, vous voulez qu’elle jouisse d’intimité, de paix et de sécurité. »

Jolie a récemment fait la promotion de son film « Maria » dans lequel elle incarne la regrettée chanteuse d’opéra Maria Callas. Au Festival du Film de Venise le mois dernier, Jolie a épaté le public et a reçu une standing ovation de huit minutes pour sa performance.

Pendant ce temps, Pitt sort actuellement avec la créatrice de bijoux Ines de Ramon, avec qui il est lié depuis novembre 2022. Plus récemment, la star des « Wolfs » a amené sa petite amie à la première du film à Los Angeles le 18 septembre.