Angelina Jolie assiste à la projection de « Maria » avec les enfants Zahara, Maddox et Pax

C’est une affaire de famille.

Angelina Jolie a été stupéfaite sur le tapis rouge lors de la première de « Maria » au Festival du film de New York avec trois de ses enfants : Zahara, Maddox et Pax.

Dimanche, l’actrice de « Maléfique » a posé lors de l’événement au Alice Tully Hall du Lincoln Center avec ses enfants à ses côtés. La maman de six enfants portait une robe blanche sans manches plissée en bas.

Le quatuor a souri pour des photos ensemble tout en soutenant le nouveau rôle de Jolie en tant que regrettée chanteuse d’opéra Maria Callas.

Pax, 20 ans, et Maddox, 23 ans, étaient tous deux pimpants dans un costume gris et un smoking noir, respectivement, tandis que Zahara, 19 ans, était également magnifique pour la sortie, vêtue d’une robe en satin blanc.

Le mois dernier, Jolie était émue lorsqu’elle a reçu une standing ovation de huit minutes après la première mondiale de « Maria » au Festival du Film de Venise en Italie.

Lors d’une conférence de presse à Venise, l’actrice de « Lara Croft : Tomb Raider », 49 ans, a admis qu’elle était nerveuse à l’idée de chanter pour la première fois.

«J’étais terriblement nerveux; J’ai passé près de sept mois à m’entraîner », se souvient-elle.

«Ma première fois en chantant, je me souviens avoir été si nerveux. Mes fils étaient là et ils ont aidé à bloquer la porte [so] que personne d’autre n’entrait et j’étais tremblant.

Jolie est également maman d’une fille Shiloh, 18 ans, et des jumeaux Knox et Vivienne, 16 ans. Elle partage ses six enfants avec son ex-mari Brad Pitt.

L’acteur de « Fight Club », 60 ans, est séparé de ses enfants depuis qu’il s’est séparé de Jolie en 2016.

En raison de cette relation tendue avec les adolescents, certains d’entre eux ont choisi d’abandonner son nom de famille et de s’appeler uniquement Jolie.

Zahara a révélé pour la première fois qu’elle supprimait le « Pitt » de son nom lors de son homologation Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. au Spelman College en novembre 2023.

Plus tôt cette année, Vivienne figurait notamment sous le nom de « Vivienne Jolie » dans le Playbill « The Outsiders ».

Et en août, un tribunal a autorisé Shiloh à retirer le nom de l’acteur, le changeant de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt à Shiloh Nouvel Jolie.

Le « Meet Joe Black » aurait été « conscient et bouleversé » que sa première fille biologique et celle de Jolie, Shiloh, aient abandonné son nom de famille.

« Il est conscient et bouleversé que Shiloh ait abandonné son nom de famille. Il n’a jamais ressenti autant de joie qu’à sa naissance. Il a toujours voulu une fille », a déclaré une source dit aux gens en juin.

« Se rappeler qu’il a perdu ses enfants n’est bien sûr pas facile pour Brad. Il aime ses enfants et ils lui manquent. C’est très triste.