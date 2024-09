Angelina Jolie assaillie par ses fans lors d’une apparition chaotique au TIFF

INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, l’actrice oscarisée a été vue en train d’être abordée de manière agressive par un fan alors qu’elle atterrissait à Toronto plus tôt cette semaine pour promouvoir son thriller de vengeance. Sans sangqui met en vedette Salma Hayek et Demian Bichir et se concentre sur une femme adulte qui affronte le meurtrier de son père.

Angelina Jolie, 49 ans, était accompagnée à l’avant-première par son fils de 20 ans, Pax, blessé en juillet dans un accident de vélo électrique.

Alors qu’Angelina Jolie, vêtue d’un costume Dolce & Gabbana et de gants d’opéra assortis, signait des autographes pour ses fans, un supporter a échappé au cercle de sécurité de l’actrice et l’a serrée dans ses bras.

Alors qu’un groupe de spectateurs haletaient, l’équipe d’Angelina Jolie est rapidement intervenue et a éloigné l’intrus. Malfaisant La star les a suppliés d’« être gentils ».

Sur RedditLes spectateurs ont qualifié l’incident de « terrifiant » et ont remis en question le TIFF pour avoir organisé une projection aussi prestigieuse dans sa salle Lightbox au lieu de l’une des plus grandes salles utilisées par le festival.

«« C’était très gentil de la part d’Angelina, mais aussi sacrément flippant », a écrit une personne.

Postmedia a contacté les organisateurs du TIFF pour obtenir leurs commentaires après l’épisode.