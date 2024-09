Angelina Jolie arbore des boucles sauvages et Atelier Jolie crée pour CR Fashion Book

Angelina Jolie peut porter n’importe quel look.

L’actrice, 49 ans, couvre le dernier numéro de CR Fashion Book dans un style époustouflant, modélisant une variété de modèles de sa ligne Atelier Jolie ainsi que des boucles disco frappantes.

Sur une photo de couverture, on la voit assise en tailleur, vêtue de sous-vêtements soyeux et d’une manucure noire pointue ; sur une autre, elle regarde la caméra d’un air sensuel dans une veste brodée Atelier Jolie.

Angelina Jolie arbore des boucles disco sur la couverture du CR Fashion Book. Livre de mode CR

Elle a montré son maquillage sensuel et sa manucure sombre sur certaines photos. Livre de mode CR

Sur toutes les photos, la superstar porte des créations de son collectif de mode Atelier Jolie. Livre de mode CR

Lors du shooting, elle associe les boucles à une robe moulante à col bénitier et à une robe de bal spectaculaire projetée avec une photographie surdimensionnée en noir et blanc.

D’autres photos montrent Jolie portant des cheveux lisses et raides avec un gilet, un gilet et un pantalon de sa marque, ajoutant une canne pimpante provenant des archives d’Elsa Schiaparelli.

Dans l’interview qui l’accompagne, l’actrice de « Maléfique » parle de son collectif de mode soucieux du développement durable.

Jolie portait également une robe moulante à col bénitier. Livre de mode CR

La star a récemment été nommée égérie de Tom Ford Beauty. Livre de mode CR

« Mon intention était de construire un espace, une maison, en fait, pour que les gens puissent créer et s’inspirer », explique-t-elle lorsqu’on lui demande pourquoi elle a lancé Atelier Jolie en 2023. La maison est composée d’artistes et de designers du monde entier, et au cœur se trouve une invitation à se réengager dans le design et à bâtir une communauté.

« Je voulais créer un collectif avec des artistes et des designers qui m’inspirent et qui créent d’une manière qui remet en question la surconsommation », a ajouté la mère de six enfants.

Lorsqu’on lui demande si elle se considère comme une rebelle, l’ancienne ambassadrice à l’ONU répond : « Si le mot punk signifie non pas suivre, mais remettre en question, alors je suppose que c’est le cas. La résistance à ce qu’on me dise comment penser, comment m’habiller ou comment me sentir est importante pour moi. »

Jolie portait un costume trois pièces et une canne vintage Elsa Schiaparelli. Livre de mode CR

Elle incarnera la chanteuse d’opéra Maria Callas dans le prochain biopic de Netflix, « Maria ». Livre de mode CR

Angelina Jolie a également évoqué ses derniers tatouages, dont un sur lequel est écrit « Stay Gold » – un hommage à « The Outsiders », la pièce de Broadway qu’elle a produite aux côtés de sa fille Viv.

« Cela signifie beaucoup pour nous, séparément et ensemble », a-t-elle déclaré à propos du tatouage sur l’avant-bras. Elle a également noté que l’oiseau qu’elle a ajouté sur sa poitrine plus tôt cette année est un oiseau que « certains » de ses enfants « partagent » et « nous est personnel ».

La superstar est officiellement de retour à Hollywood et dans le monde de la mode ; elle a récemment été nommée nouveau visage de Tom Ford Beauty et joue dans le prochain biopic Netflix « Maria », qui rend hommage à la vie et à la carrière de la chanteuse d’opéra Maria Callas.