Angelina Jolie aperçue à New York avec le rappeur britannique Akala deux fois en moins d’une semaine

Angelina Jolie et le rappeur britannique Akala ont été aperçus ensemble deux fois en moins d’une semaine après avoir mis fin aux rumeurs de romance.

Le 28 septembre, la chanteuse de 40 ans a été vue lors d’une soirée organisée par l’actrice dans le showroom de son Atelier Jolie à New York, selon des photos diffusées sur les réseaux sociaux.

« L’Atelier Jolie a accueilli Mustafa au 57 Great Jones, organisant une soirée d’écoute spéciale et une table ronde pour son premier album, Dunya, disponible maintenant », les photos Instagram téléchargé sur le compte de la maison de couture lire.

Sur une photo en particulier, on pouvait voir Akala prêtant attention à la discussion.

Le lendemain, Akala a accompagné Jolie à la première de son dernier film, « Maria », au 62e Festival du film de New York au Tully Hall de l’Alice Lincoln Center.

L’actrice de « Maléfique », qui portait une robe blanche céleste pour la première, a été photographiée souriante alors qu’elle et Akala bavardaient avec d’autres cinéphiles.

Les enfants de Jolie — Maddox, 23 ans, Pax, 20 ans et Zahara, 19 ans — l’ont également rejoint pour la projection.

Bien que leurs deux apparitions aient alimenté les rumeurs de romance, une source avait précédemment confirmé qu’ils n’étaient que amis.

« Elle et Akala ne sortent pas ensemble », a déclaré une source dit aux gens en août. « Elle est amie avec lui et sa compagne, Chanelle, qui était également là. »

Un deuxième initié a déclaré au média qu’ils étaient amis depuis « plusieurs années », confirmant en outre que Jolie était célibataire et ne sortait avec personne sérieusement.

« Ils partagent la même passion lorsqu’il s’agit de causes sociales et humanitaires », a déclaré notre source. «Ils ont réalisé plusieurs collaborations au fil des ans axées sur des problèmes mondiaux comme les droits de l’homme. Angie parle très bien de lui.

Nous hebdomadaire a fait écho Reportage populaire mercredi.

Les rumeurs ont commencé en mai 2024 lorsqu’Akala a été vue accompagnant Jolie et ses filles Zahara et Shiloh, 18 ans, au festival littéraire Calebasse en Jamaïque. À l’époque, InTouch a signalé qu’ils sortaient ensemble depuis au moins un an.

Il aurait ensuite été vu en train de quitter l’hôtel de Jolie en Italie lors du Festival international du film de Venise en août.

Jolie partage Zahara et Shiloh avec son ex-mari Brad Pitt. Ils partagent également Maddox, Pax et les jumeaux Knox et Vivienne, âgés de 16 ans.

Jolie et l’acteur de « Moneyball », 60 ans, ont commencé à se fréquenter en 2004 et se sont mariés une décennie plus tard. Cependant, à peine deux ans après leur mariage, ils ont demandé le divorce.

Bien qu’ils aient été légalement déclarés célibataires en 2019, Jolie et Pitt sont toujours impliqués dans une vilaine bataille pour la garde.

Pitt est également séparé de leurs enfants au point que plusieurs ont abandonné son nom de famille.