Angelina Jolie allègue que Brad Pitt a “étranglé l’un des enfants” devant le tribunal

De nouveaux documents judiciaires détaillent les abus Angelina Jolie et ses enfants auraient souffert aux mains de son ex-mari, Brad Pitt.

Selon des documents judiciaires obtenus par Page 6 Mardi, l’acteur de Bullet Train aurait “étouffé” l’un de ses enfants avec Angelina Jolie, avant de “prendre” sa femme d’alors par la tête lors de leur vol en avion privé en 2016.

Une contre-poursuite déposée par l’actrice déclare que Pitt aurait “étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage” et “a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée”.

“À un moment donné, il a versé de la bière sur Jolie ; à un autre, il a versé de la bière et du vin rouge sur les enfants », affirment également les documents. Jolie aurait tenté d’intervenir à un moment donné et aurait “saisi” son mari de l’époque par derrière pour essayer de l’arrêter, selon la contre-poursuite. “Pour faire décoller Jolie de son dos, Pitt s’est jeté en arrière dans les sièges de l’avion, blessant Jolie au dos et au coude”, selon les documents. « Les enfants se sont précipités et ont tous courageusement essayé de se protéger les uns les autres. Avant que ce ne soit fini, Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage. Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter. Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient.

Pitt faisait l’objet d’une enquête pour maltraitance d’enfants par le FBI à la suite de l’incident de septembre 2016. À l’époque, les autorités n’avaient pas engagé de poursuites pénales contre l’acteur primé, qui avait révélé en septembre 2019 qu’il était devenu sobre. Selon des documents précédemment obtenus par la publication, un représentant du bureau du procureur des États-Unis est arrivé à la conclusion de ne pas poursuivre Pitt sur la base de discussions avec l’agent chargé de l’affaire.

“Il a été convenu par toutes les parties que les accusations criminelles dans cette affaire ne seraient pas poursuivies en raison de plusieurs facteurs”, ont noté les dossiers.

Les avocats de Jolie soutiennent dans la nouvelle contre-poursuite que l’agent du FBI qui a enquêté sur les allégations avait “une raison probable d’accuser Pitt d’un crime fédéral pour sa conduite ce jour-là”. La prétendue dispute d’avion est ce qui a poussé la star de “Tomb Raider” à demander le divorce de son mari quelques jours plus tard.