Angelina Jolie se transforme avec glamour dans le rôle de la légendaire diva de l’opéra Maria Callas à tel point qu’elle a adopté l’un des accessoires les plus appréciés du genre musical : des gants d’opéra jusqu’aux coudes.

Bien qu’Angelina Jolie ait revêtu le chapeau de réalisatrice pour assister à la première du film au Festival du film de Toronto, Sans sang hier soir, elle a encore réussi à incarner subtilement son rôle dans le film de Pablo Larraín MarieL’actrice portait une robe noire spectaculaire signée Dolce & Gabbana. La pièce présentait une silhouette sans manches et un décolleté en forme de bateau qui se prolongeait par une traîne effleurant le sol. Jolie, qui a réalisé le film mettant en vedette Salma Hayek Sans sanga fait un clin d’œil à son rôle de Maria Callas avec des gants noirs dramatiques et une coiffure blonde miel ébouriffée. Le glamour était simple avec une lèvre nude et un eye-liner noir.

Aux côtés de Hayek et de la Sans sang Angelina Jolie était accompagnée de son fils aîné, Pax. L’aspirant acteur a suivi le modèle de sa mère, en costume trois pièces, avec des chaussures habillées et des lunettes de soleil teintées.

Monica Schipper/EveryStory2024/Getty Images Entertainment/Getty Images

Depuis son grand retour à la Mostra de Venise, Angelina Jolie a fait de nombreuses apparitions sur le tapis rouge. Après être arrivée au festival dans son plus beau costume d’automne, Angelina Jolie a ensuite commencé à tester sa version de la méthode vestimentaire, qui se concentre davantage sur les basiques classiques du tapis rouge, et moins sur un style trop théâtral.

Au cours d’une Marie Lors de la séance photo, Angelina Jolie a enfilé une superbe robe dos nu signée Saint Laurent, qu’elle a accessoirisée d’un bijou sentimental. La broche vintage Cartier d’Angelina Jolie, qu’elle a épinglée à sa robe, appartenait autrefois à Maria Callas elle-même.

Et pour son premier majeur Marie Sur le tapis rouge, Jolie s’est tournée vers la marque Tamara Ralph qui a créé une robe de bal nude spectaculaire et une étole en fausse fourrure assortie, apparemment en clin d’œil à l’engouement de Callas pour les vêtements d’extérieur en fourrure.

Portefeuille Mondadori/Portfolio Mondadori/Getty Images Elisabetta A. Villa/Getty Images Entertainment/Getty Images

Entre Sans sang et MarieJolie est sûre de poursuivre sa séquence de tapis rouge dans les mois à venir, surtout si l’on considère le fait qu’elle fait partie des principales prétendantes à une nomination pour la meilleure actrice aux Oscars l’année prochaine.