Angelina Jolie affirme que Brad Pitt l’a agressée physiquement, ainsi que leurs enfants, dans un nouveau dossier judiciaire

Cela fait plus de six ans qu’Angelia Jolie a demandé le divorce de Brad Pitt, mais de nouvelles allégations inquiétantes concernant le comportement de Pitt viennent tout juste d’émerger. Jolie a déposé une nouvelle plainte contre Pitt concernant un différend juridique concernant leur entreprise viticole, et elle y détaille un comportement physiquement abusif envers elle et leurs enfants.

Dans la contre-poursuite, Jolie allègue que, lors d’un vol privé de Nice, en France, vers les États-Unis en septembre 2016, “Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage” et “a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée. ” Selon le New York Times, la plainte allègue également que Pitt a versé de la bière sur Jolie et a également versé de la bière et du vin rouge sur les enfants.

En 2016, Jolie a demandé le divorce six jours après ce vol, invoquant des différences irréconciliables. Peu de temps après le dépôt, des rumeurs et des rapports ont fait surface selon lesquels Pitt faisait l’objet d’une enquête pour maltraitance d’enfants, peut-être liée à sa consommation d’alcool. Comme il s’agissait d’un vol privé, le FBI était compétent et a enquêté sur ce qui s’est passé dans l’avion. L’organisation a autorisé Pitt plus tard cette année-là.

En avril 2022, une poursuite anonyme a été intentée contre le FBI pour publier ses conclusions, révélées plus tard avoir été déposées par Jolie. Ces documents ont été obtenus par des organes de presse en août. Dans ces dossiers, Jolie a déclaré aux autorités du FBI que Pitt “l’avait attrapée par la tête” et “l’avait poussée contre le mur de la salle de bain”.

Au cours de l’enquête, Jolie a soumis des photographies de blessures qu’elle a déclaré avoir subies lors de l’incident, qui ont ensuite été obtenues par des tabloïds. Malgré cela, le FBI a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun acte répréhensible de la part de Pitt. L’organisation a déclaré: “Il a été convenu par toutes les parties que les accusations criminelles dans cette affaire ne seraient pas poursuivies en raison de plusieurs facteurs.”

Pitt et Jolie se sont rencontrés pour la première fois en 2005, après avoir joué dans le film Monsieur et Madame smith. Au moment du tournage, Pitt était toujours marié à Amis vedette Jennifer Aniston. Le couple a dominé les gros titres des tabloïds pendant des années, se mariant finalement en 2014.

Depuis que Jolie a demandé le divorce en 2016, elle et Pitt ont été mêlés à une série de différends juridiques et d’audiences de garde. Leur rupture a été entourée d’un certain mystère, avec des batailles menées dans la presse.

Après que les accusations concernant sa consommation d’alcool et les rumeurs de comportement abusif aient fait surface, Pitt a déclaré à GQ en 2016 qu’il avait arrêté de boire. En 2018, Jolie a déposé une plainte légale accusant Pitt de ne pas avoir payé une pension alimentaire “significative”. En 2019, ils ont obtenu la dissolution de leur mariage.

Jolie et Pitt ont passé une grande partie de 2022 dans un différend sur le vignoble du Château Miraval qu’ils possédaient autrefois (Jolie a vendu sa participation dans le vignoble à l’oligarque russe Yuri Shefler sans l’approbation de Pitt). Selon les avocats de Jolie, l’une des conditions lors des négociations entre Jolie et Pitt était qu’il voulait qu’elle signe un accord de non-divulgation, qui ne lui aurait pas permis de parler de son comportement abusif présumé.

Les deux sont également toujours dans une bataille pour la garde; quatre de leurs six enfants – Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox – ont tous moins de 18 ans. Pitt a récemment déploré le chagrin dans un article de couverture de juin avec British GQ.

Ni Pitt ni ses avocats n’ont répondu à la nouvelle plainte déposée par Jolie.

Il reste à voir quel effet ces allégations auront sur la carrière de Pitt ; jusqu’à présent, les rumeurs et les allégations ont eu apparemment peu d’impact sur sa réception publique. Cette escalade semble différente, mais même dans l’ère post-Me Too, comme Constance Grady l’a expliqué lors du procès Johnny Depp / Amber Heard, un examen plus approfondi des célébrités a entraîné peu de retour de flamme pour les stars masculines de premier plan.