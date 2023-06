Angelina Jolie affirme que Brad Pitt a tenté de faire taire ses allégations d’abus alors qu’il claque sa vente secrète de vignoble

Brad Pitt et Angelina Jolie sont toujours impliqués dans une bataille judiciaire concernant un vignoble français qu’ils possédaient ensemble lorsqu’ils étaient mariés.

Pitt a soutenu que Jolie avait intentionnellement cherché à lui « faire du mal » en vendant son intérêt pour l’ancien vignoble du couple, Château Miraval, dans une plainte modifiée déposée le 1er juin et obtenue par Fox News Digital. L’acteur de « Moneyball » a affirmé que Jolie avait vendu sa participation dans le vignoble sans son consentement, ce dont ils avaient précédemment convenu qu’il s’agissait d’une exigence.

Jolie et Pitt ont acheté une participation majoritaire dans Château Miraval en 2008 et ont passé du temps à la maison tout au long de leur relation.

Pitt, qui a initialement déposé la plainte en février 2022, a déclaré qu’il n’avait pas découvert la vente de Miraval jusqu’à ce qu’elle fasse l’actualité. Il a accusé Jolie de collaborer « en secret » afin de garder Pitt « dans l’ignorance » de la vente.

Cependant, une source proche de Jolie a affirmé que Pitt avait eu la possibilité d’acheter sa participation dans Miraval, mais l’acteur « a refusé » de finaliser la vente à moins que Jolie n’accepte de garder le silence sur les allégations de violence conjugale.

« Peu importe le nombre de fois où M. Pitt modifie sa plainte, il ne peut pas échapper au fait qu’il a agressé verbalement et physiquement Mme Jolie et leurs enfants – même en étouffant l’un des enfants et en frappant un autre », a déclaré la source à Fox News Digital. « Encore aujourd’hui et au cours des sept années qui se sont écoulées depuis ce vol d’avion fatidique, il n’a personnellement jamais nié publiquement que cela s’était produit. M. Pitt disant qu’il poursuit son ex-femme pour protéger sa famille est difficile à comprendre car il est bien conscient de la les enfants ne se sont pas sentis capables de retourner dans la maison en France depuis près de sept ans maintenant en raison des événements qui ont conduit Mme Jolie à demander le divorce. »

« La réalité est que Pitt a refusé de conclure la vente de Miraval avec Jolie à moins qu’elle n’accepte de se taire au sujet de l’abus alors qu’il exigeait que 8,5 millions de dollars soient retenus pour la forcer à se taire », a ajouté l’initié. « Mme Jolie n’avait aucun intérêt à parler de ce qui s’était passé, en fait, elle ne l’a pas fait une seule fois, et à la place, elle a consacré sa vie à aider les enfants à guérir et à plaider pour réparer le système de réponse à la violence domestique très défectueux en Amérique. La seule raison pour laquelle tout cela est sorti maintenant est que M. Pitt a décidé de la poursuivre en justice pour ne pas avoir accepté de se taire. »

Jolie a d’abord accusé Pitt de l’avoir agressée physiquement, ainsi que les enfants du couple, dans une plainte reconventionnelle déposée dans le cadre du procès Miraval en cours.

Lors d’une bagarre en 2016, Pitt aurait « étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage » et « a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée ». Il a ensuite versé « de la bière et du vin rouge » sur elle et leurs six enfants. « Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter », selon les documents déposés à la Cour supérieure de Los Angeles. « Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient. »

Jolie a demandé le divorce quelques jours après l’altercation présumée.

Une source proche du dossier a déclaré à Fox News Digital à l’époque que les affirmations de Jolie étaient fausses.

« Elle continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses à chaque fois qu’elle ne parvient pas à obtenir ce qu’elle veut », a déclaré la source.

Pitt et Jolie étaient mariés depuis deux ans avant l’actrice a demandé le divorce en 2016, mettant ainsi fin à leur relation de 12 ans. Les deux sont devenus légalement célibataires en 2019. L’ancien couple partage six enfants : Maddox, 20 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux de 13 ans Vivienne et Knox.

