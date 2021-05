Angelina Jolie admet être pointilleuse sur les partenaires de rencontres | Nouvelles des gens

Los Angeles: la star hollywoodienne Angelina Jolie ironise qu’elle est célibataire «depuis longtemps» parce qu’elle est trop pointilleuse sur les partenaires.

Jolie a divorcé de Brad Pitt en 2019 et l’ancien couple a six enfants – Maddox, (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) et les jumeaux Knox et Vivienne (12).

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait une liste de «non» quand il s’agissait de trouver un nouveau gars à ce jour, elle a répondu: «J’ai probablement une très longue liste (de« nos »). Je suis seule depuis longtemps maintenant. «

Jolie peut être inquiète, mais elle est reconnaissante de ne pas avoir à s’inquiéter pour ses enfants « cool » car ils sont tous « très capables », rapporte femalefirst.co.uk.

Elle a dit à E! News: « J’ai six enfants très capables. Bien sûr, vous vous réveillez et vous vous sentez juste: ‘Je dois m’assurer qu’ils vont bien. Je dois m’assurer qu’ils vont bien mentalement’, mais Honnêtement, je pense qu’il y a quelques années, cela a changé et ils se disent: «Je dois m’assurer que maman va bien.

« Nous sommes une telle équipe, donc je suis très, très chanceux. Je suis toujours celui qui s’inquiète mais je ne m’inquiète pas pour eux. Ce sont des gens sympas. »

Elle a partagé que jouer la pompière atteinte du SSPT, Hannah Faber, dans son nouveau film « Ceux qui me souhaitent la mort » avait été une expérience « très guérissante » pour elle.

« Je suis attiré par les gens qui ont traversé quelque chose et qui sont brisés et qui trouvent ensuite leur chemin et le surmontent. En tant qu’artiste, c’est très guérissant de jouer des gens comme ça. Elle guérit beaucoup pour moi, parce que vous êtes tellement brisé et puis vous vous redressez », dit-elle.