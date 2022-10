Angelina Jolie accuse Brad Pitt d’être violent envers leurs enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Angelina Jolie accusé son ex-mari Brad Pitt d’avoir été physiquement violent envers l’actrice et leurs six enfants dans de nouveaux documents judiciaires liés à la bataille juridique en cours de l’ancien couple au sujet de la cave Château Miraval. HollywoodLa Vie a obtenu la plainte reconventionnelle d’Angelina qui a été déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles le mardi 4 octobre. maléfique L’actrice de 47 ans a affirmé que les négociations sur la cave française “avaient échoué” après que Brad, 58 ans, aurait exigé qu’elle signe une NDA lui interdisant de discuter des “abus physiques et émotionnels” de son ex-mari en dehors du tribunal. Angelina a ensuite partagé une histoire où Brad aurait eu une “explosion physique et verbale” contre sa femme d’alors et leurs enfants dans un avion en septembre 2016, quelques jours seulement avant qu’Angelina ne demande le divorce.

Le couple autrefois connu sous le nom de “Brangelina” et leurs six enfants volaient de la France vers la Californie, selon Angelina, lorsque Brad aurait accusé le Fille interrompue star d’être «trop déférent» envers leurs enfants. La Train à grande vitesse L’acteur aurait “attrapé Jolie par la tête et l’a secouée” dans les toilettes de l’avion, selon le dossier du tribunal, avant de la pousser contre le mur. Brad aurait également “frappé le plafond de l’avion à plusieurs reprises”, ce qui a poussé Angelina à sortir de la salle de bain.

L’un des six enfants serait venu à la défense d’Angelina, ce qui a provoqué une altercation entre Brad et les enfants. Il aurait “étranglé l’un de ses enfants et en a frappé un autre”, selon le procès d’Angelina, qui a également accusé Brad d’avoir “versé de la bière et du vin rouge sur les enfants”. Le FBI a apparemment ouvert une enquête sur l’incident à l’époque, mais a refusé d’engager des poursuites pénales, selon le dossier, bien qu’Angelina ait déclaré dans son dossier que le gouvernement “avait une raison probable” d’accuser Brad d’un crime fédéral.

“Elle s’est donné beaucoup de mal pour empêcher leurs enfants de revivre la douleur que Pitt a infligée à la famille ce jour-là”, ont écrit les avocats d’Angelina dans la plainte croisée. “Mais lorsque Pitt a intenté cette action en justice visant à reprendre le contrôle de la vie financière de Jolie et à la contraindre à rejoindre son ex-mari en tant que partenaire commercial gelé, Pitt a forcé Jolie à se défendre publiquement sur ces questions pour la première fois.” HL a contacté le représentant et l’avocat de Brad pour obtenir des commentaires.

Toujours dans le dossier, Angelina a affirmé qu’il n’y avait “aucune entente écrite ou verbale” concernant la propriété de leur domaine viticole Château Miraval de plusieurs millions de dollars au cas où “Brangelina” se séparerait. Angelina a précédemment vendu sa moitié de la cave française au russe Ogliarch Youri Shefler, propriétaire de la société qui fabrique la vodka russe Stolichnaya, rebaptisée Stoli. Brad a critiqué son ex-femme et l’a accusée d’avoir tenté de lui “faire du mal” en vendant sa participation.

L’ancien couple a acheté la cave en 2008, connue pour son rosé de classe mondiale, pour 28,4 millions de dollars. La propriété massive était plus tard où ils se sont mariés en 2014 en présence de leurs enfants Maddox21, Zahara17 ans, Pax18 ans, Shilo16 ans et jumeaux Vivienne et Knox14.