Angelina Jolie accuse Brad Pitt d’avoir étouffé l’un de leurs enfants dans une plainte croisée explosive

Angelina Jolie a détaillé les abus présumés de Brad Pitt sur elle et leurs enfants lors d’un tristement célèbre voyage en avion privé en 2016 dans une plainte croisée à succès déposée mardi devant le tribunal de Los Angeles.

Lors du vol France-Los Angeles, “Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage” et “a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée”, selon le dernier dossier qui découle de la bataille juridique vicieuse des ex en guerre pour un domaine viticole français qu’ils ont acheté ensemble en 2008.

L’actrice de “Maléfique” affirme que Pitt lui a versé de la bière et “de la bière et du vin rouge sur les enfants”.

ANGELINA JOLIE DIT QUE BRAD PITT EST DEVENU UN “MONSTRE” DANS UN VOL D’AVION INFAME, DE NOUVEAUX DOCS RÉVÈLENT

Les autorités fédérales ont enquêté sur l’altercation mais ont refusé d’engager des poursuites pénales.