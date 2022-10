Angelina Jolie accuse Brad Pitt d’abus dans une nouvelle contre-poursuite détaillée – National

Angelina Jolie a accusé son ex-mari Brad Pitt de comportement abusif envers elle et leurs six enfants à bord d’un avion privé en 2016 – un comportement qui, selon elle, a conduit à la dissolution de leur mariage.

Le New York Times, qui a obtenu la contre-poursuite présentée par Jolie, a rapporté qu’elle avait déposé la plainte en réponse à une bataille juridique en cours initiée par Pitt au sujet d’un domaine viticole dont les ex-époux étaient autrefois copropriétaires. (Global News n’a pas consulté les documents judiciaires de manière indépendante.)

Pitt a accusé Jolie d’avoir violé ses “droits contractuels” lorsqu’elle a vendu sa moitié du domaine viticole français Château Miraval à une filiale du groupe Stoli sans son consentement.

Dans sa demande reconventionnelle, Jolie a allégué que les discussions sur la vente de sa part de la cave se sont détériorées lorsque Pitt a insisté pour qu’elle signe “un accord de non-divulgation qui lui aurait contractuellement interdit de parler en dehors du tribunal des abus physiques et émotionnels de Pitt envers elle et leurs enfants”.

Au moment d’écrire ces lignes, Pitt n’a pas commenté publiquement les allégations faites par Jolie.

Le New York Times a rapporté que le dossier juridique de Jolie accusait Pitt de violences physiques et verbales qui auraient eu lieu pendant le vol de 2016. Pendant le vol de la France vers la Californie, Jolie a affirmé que Pitt “avait étranglé l’un des enfants et en avait frappé un autre au visage” et “avait attrapé Jolie par la tête et l’avait secouée”.

Elle a également allégué que Pitt lui avait versé de la bière, ainsi que de la bière et du vin rouge sur leurs enfants.

En 2017, Pitt a déclaré à GQ qu’il était récemment sobre et qu’il avait lutté contre l’alcool. Dans la contre-poursuite, Jolie a affirmé qu’elle voulait vendre sa moitié de la cave parce qu’elle était mal à l’aise de participer à une entreprise liée à l’alcool avec Pitt.

Le FBI a enquêté sur l’incident d’avion présumé en 2016, mais n’a porté aucune accusation contre Pitt. En août, Jolie a déposé une plainte en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA) contre le FBI, demandant la publication du rapport fédéral.

Le dossier anonyme affirmait que «le mari aurait agressé physiquement et verbalement la plaignante et les enfants, qui ont« subi un traumatisme physique et mental durable à la suite de l’agression ».»

Le combat aurait commencé après que Pitt ait accusé Jolie d’être “trop ​​déférente” envers leurs enfants.

Dans la contre-poursuite, Jolie a allégué qu’elle et Pitt se sont disputés dans une salle de bain où il l’a également poussée contre un mur et “a frappé le plafond de l’avion à plusieurs reprises, incitant Jolie à quitter la salle de bain”.

Quand l’un des enfants est venu en aide à Jolie, elle a allégué que Pitt avait tenté de se précipiter sur l’enfant. Elle a affirmé qu’elle l’avait alors attrapé par derrière. En conséquence, Jolie et son équipe juridique ont écrit dans la contre-poursuite, Pitt “a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage”.

Un rapport expurgé du FBI sur l’affaire affirmait: “Il a été convenu par toutes les parties que les accusations criminelles dans cette affaire ne seraient pas poursuivies en raison de plusieurs facteurs”, a rapporté le New York Times. Dans le rapport, Jolie est mentionnée comme étant “en conflit sur le fait de soutenir ou non les accusations”.

Les avocats représentant Jolie pour sa contre-poursuite affirment que l’acteur a “fait de grands efforts pour essayer d’empêcher leurs enfants de revivre la douleur” infligée par Pitt à bord de l’avion privé.

Le dossier juridique se poursuit en écrivant: “Mais lorsque Pitt a intenté cette action en justice visant à reprendre le contrôle de la vie financière de Jolie et à la contraindre à rejoindre son ex-mari en tant que partenaire commercial gelé, Pitt a forcé Jolie à se défendre publiquement sur ces questions pour la première fois.”

Jolie et Pitt ont demandé le divorce en septembre 2016. Une bataille pour la garde des six enfants du couple (Maddox, 21 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 14 ans) est en cours.