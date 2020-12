La chimie de Brad Pitt et Angelina Jolie était si forte sur le tournage de M. et Mme Smith qu’il n’a pas fallu longtemps pour que les rumeurs d’une liaison commencent à voler.

Brad – qui fête ses 57 ans aujourd’hui – s’est séparé de sa femme Jennifer Aniston moins de 12 mois plus tard – et Angelina et lui ont d’abord nié toute implication amoureuse avant d’admettre qu’ils étaient « tombés amoureux » lors du tournage de 2004.

En effet, l’ancien garde du corps d’Angelina, Mark Behar, avait précédemment affirmé qu’il avait attrapé le couple « en train de se branler » dans leurs caravanes et qu’il avait aidé à passer des notes entre eux, bien que les deux stars aient nié que quelque chose de physique se soit produit.

« [Angelina] et Brad étaient constamment en train de rire et de flirter l’un avec l’autre et d’agir comme deux écoliers qui avaient le cul l’un pour l’autre, et c’était tellement mignon », a-t-il dit à Us Weekly.







(Image: Reuters)



« Je les ai croisés plusieurs fois dans leurs caravanes. Je n’ai pas du tout été choqué quand ils se sont mariés des années plus tard. »

Et d’autres sources sur le plateau ont affirmé qu’Angelina avait taquiné Brad en retirant secrètement ses sous-vêtements de couleur chair lors d’une scène d’amour.

« En fin de compte, elle a évité le costume et s’est couchée nue avec lui! C’est la plus grande chose dont nous nous souvenons tous de ce film », a déclaré la source à Us Weekly à propos des affirmations qui n’ont jamais été abordées par Angelina.

Angelina a parlé de sa fréquentation avec Brad en 2006, insistant sur le fait qu’elle n’avait aucune intention de le voler à Jennifer.

L’actrice – qui partage six enfants avec Brad – a déclaré que lors de leur première rencontre, « il était clair qu’il était avec son meilleur ami, quelqu’un qu’il aime et qu’il respecte ».









Elle a déclaré à Vogue: « Et donc nous vivions tous les deux, je suppose, une vie très remplie … Je pense que nous étions les deux dernières personnes à chercher une relation. Je ne l’étais certainement pas. J’étais assez content d’être célibataire maman. »

Selon Angelina, elle et Brad « sont rapidement devenus une paire », trouvant la « joie » dans tout ce qu’ils ont fait ensemble.

Admettant qu’elle « ne pouvait pas attendre » pour se rendre au travail chaque jour, elle a insisté sur le fait que ce n’est qu’à la fin du tournage qu’ils ont commencé à envisager une relation.

«Il nous a fallu jusqu’à la fin du tournage, je pense, pour nous rendre compte que cela pourrait signifier quelque chose de plus que ce que nous nous étions permis de croire. Et tous les deux sachant que la réalité était importante, quelque chose qui allait prendre beaucoup de considération », a-t-elle déclaré.

«Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir, à réfléchir et à parler de ce que nous voulions tous les deux dans la vie et nous avons réalisé que nous voulions des choses très, très similaires.







(Image: REUTERS)



Ils sont restés « très, très bons amis », mais quand Brad et Jen ont annoncé leur séparation en janvier 2005, Angelina a dit que c’est là que les choses ont changé.

« Ensuite, la vie s’est développée d’une manière où nous pourrions être ensemble, où nous nous sentions comme quelque chose que nous ferions, nous devrions le faire », a-t-elle déclaré à la Bible de la mode, dans une interview que Jennifer allait plus tard qualifier de « pas cool ».

«Il y avait des trucs imprimés là-bas qui provenaient définitivement d’une époque où je ne savais pas que cela se produisait», a-t-elle déclaré.

«J’ai trouvé que ces détails étaient un peu inappropriés à discuter. Ce truc sur le fait qu’elle avait hâte de se rendre au travail tous les jours? C’était vraiment pas cool.

La romance de Brad et Angelina Jolie a brisé le cœur de Jennifer, surtout quand Ange est tombée enceinte si rapidement.







(Image: bigpicturesphoto.com)



Dans une interview déterrée de Vanity Fair de septembre de cette année-là, Jennifer, alors âgée de 36 ans, portait sa douleur sur sa manche lorsque l’intervieweur a évoqué des rumeurs selon lesquelles Angelina attendait deux mois seulement avant que le divorce de Jen et Brad ne soit finalisé.

Décrivant à quoi l’actrice avait l’air d’avoir été «poignardée au cœur», le journaliste a déclaré que Jen pleurait silencieusement pendant plusieurs minutes, incapable d’arrêter les larmes coulant sur ses joues avant de secouer la tête, trop blessée pour répondre.

Quant à savoir si elle croyait aux ragots selon lesquels Brad et Ange avaient eu une véritable aventure, Jennifer a déclaré: «Je choisis de croire mon mari. À ce stade, je ne serais surpris par rien, mais je préférerais de loin le croire. «

La phrase d’amis était qu’il avait voulu travailler sur ce qu’il voulait dans la vie – en tant qu’homme célibataire – et qu’il avait assuré à Jen: « Il ne s’agit pas d’une autre femme. »

Cependant, la force de sa croyance a été ébranlée lorsque des images de Brad jouant le père adoré du fils adoptif d’Angelina, Maddox, sur la plage en Afrique, le 29 avril, ont fait surface.

« Je serais un robot si je disais que je n’ai pas ressenti de moments de colère, de douleur, d’embarras », a déclaré Jen. « Je ne sais tout simplement pas ce qui s’est passé. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, beaucoup je ne sais pas, et ne le saura probablement jamais, vraiment.

«Je dois penser qu’il y a une raison pour laquelle j’ai appelé cela dans ma vie», a-t-elle ajouté. « Je dois le croire – sinon c’est juste cruel. »

