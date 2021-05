La mégastar hollywoodienne Angelia Jolie est connue pour soutenir diverses causes humanitaires et environnementales. L’acteur a maintenant étendu son soutien à une autre cause: l’apiculture.

L’actrice a récemment fait une séance photo pour le magazine National Geographic afin de promouvoir la conservation des abeilles à l’occasion de la Journée mondiale des abeilles (20 mai). Pour le tournage bizarre mais unique, Jolie a dû s’asseoir couverte de centaines d’abeilles pendant près de 18 minutes.

Calmement assise sur un fond noir, Jolie peut être vue dans une robe blanche à épaules dénudées Gabriela Hearst, regardant directement la caméra.

La prise de vue a été réalisée par le célèbre photographe Dan Winters qui a déclaré que le seul moyen d’obtenir les résultats souhaités pour la photo «était d’utiliser la même technique qu’Avedon a utilisée il y a 40 ans pour créer son portrait emblématique« L’apiculteur ».»

Dan dit que des abeilles italiennes calmes ont été utilisées pour le tournage et que tout le monde sur le plateau, à l’exception d’Angelina, a dû porter une combinaison d’abeille pour se protéger, mais la sécurité de l’actrice a été assurée.

«J’ai embauché mon ami Konrad Bouffard, un maître apiculteur, pour l’aider à réaliser l’idée. Konrad a contacté l’entomologiste qui a formulé la phéromone spécifique (connue sous le nom de phéromone mandibulaire reine ou QMP) pour Avedon et a travaillé avec lui pour capturer l’image sans précédent de l’apiculteur Ronald Fisher qui est apparue dans son livre The American West. L’entomologiste a proposé de nous laisser utiliser une partie de la phéromone de la pousse d’Avedon. Nous avons utilisé des abeilles italiennes calmes. Tout le monde sur le plateau, à l’exception d’Angelina, devait porter un costume d’abeille pour se protéger. J’ai appliqué la phéromone à la main aux endroits sur elle où je voulais que les abeilles se rassemblent. Les abeilles sont attirées par la phéromone, mais cela les incite également à ne pas essaimer. Angelina est restée parfaitement immobile, couverte d’abeilles pendant 18 minutes sans piqûre. Être avec des abeilles est toujours une expérience qui me laisse admirative. J’ai l’impression que notre offre pour la Journée mondiale des abeilles a ses propres racines dans l’histoire de la photographie. La création de ce portrait exactement 40 ans plus tard, honore non seulement les abeilles et les apiculteurs partout aujourd’hui, mais aussi Richard Avedon, son image emblématique et la technique par laquelle elle a été réalisée. Bonne journée mondiale des abeilles! » Dit Dan.

S’exprimant sur l’expérience, Angelina a déclaré: «Avec tant de soucis pour nous dans le monde, [bee conservation] est un problème que nous pouvons gérer. Nous pouvons certainement tous intervenir et faire notre part. »

Jolie travaille avec l’UNESCO et Guerlain sur une initiative Women for Bees qui permettra à terme de construire 2 500 ruches et de réapprovisionner 125 millions d’abeilles d’ici 2025, tout en formant et en soutenant 50 femmes apiculteurs.